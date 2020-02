Tornano le anticipazioni della soap tv Il Segreto e riguardanti le puntate in onda dal 16 al 21 febbraio prossimi. Come di consueto, su Canale 5, andranno in onda nuovi episodi ricchi di colpi di scena e che sveleranno la complicità di Garcia Morale e e Fernando nel piano di distruzione di Puente Viejo.

Da quanto si apprende infatti, il sottosegretario non è altri che lo zio della defunta Maria Elena, pronto a vendicarsi degli abitanti di Puente Viejo, rei a suo dire, di aver causato la morte della nipote.

Intanto Maria comincerà ad indagare su Dori dopo l'episodio di trance avuto dall'infermiera.

Anticipazioni Il segreto: Maria indaga sul passato di Dori

Nel corso delle nuove puntate in onda da domenica 16 a venerdì 21 febbraio, Maria sarà decisa a scoprire qualcosa in più sul passato di Dori. La Castaneda quindi, somministrerà all'infermiera un farmaco che le permetterà di rivolgerle alcune domande sulla misteriosa Clara, che la Vilches aveva nominato durante l'episodio di trance in cui era caduta.

Dopo averle rivolto alcune domande, Maria avrà il timore per la sua incolumità e, a questo punto, deciderà di chiedere aiuto ad Irene, chiedendole di indagare sull'identità della misteriosa donna citata dalla Vilches.

Il segreto, spoiler a 21 febbraio: Garcia Morales e Fernando sono complici

Emozioni e colpi di scena terranno con il fiato sospeso i fan de Il segreto che, nel corso delle nuove puntate, scopriranno come Garcia Morales e Fernando Mesia siano in realtà complici.

Il tutto verrà svelato dopo che Carmelo, a causa di un diverbio con il sottosegretario, lascerà i due da soli.

Lola intanto, avrà la sensazione che qualcuno la stia seguendo e si scoprirà che Prudencio sarà entrato di nuovo nel mirino del pericoloso strozzino Pablo Armero. Gli abitanti di Puente Viejo intanto, continueranno a rifiutare gli indennizzi proposti da Garcia Morales.

Il segreto: Garcia Morales vuole distruggere Puente Viejo a causa di Maria Elena

Mentre la costruzione della diga sembrerà ormai imminente, si scoprirà che il sottosegretario Garcia Morales è lo zio di Maria Elena, la defunta moglie di Fernando. Si capirà dunque, l'astio che il politico ha nei confronti degli abitanti di Puente Viejo, dato che sarà proprio il Mesia ad averlo convinto che Maria Elena è morta per colpa loro.

Gli spoiler riguardanti i nuovi episodi de Il segreto, svelano inoltre che, don Berengario, vorrà aiutare Esther a sanare i debiti e, per tale ragione, deciderà di utilizzare l'eredità della sua ricca famiglia.

Questo e molto altro nelle nuove puntate de Il segreto in onda da domenica 16 a venerdì 21 febbraio su Canale 5, nel consueto orario delle 16.30 circa.