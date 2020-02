Il Grande Fratello Vip ci ha decisamente abituato ai colpi di scena. Quest'anno molta attenzione è stata puntata sul concorrente Pago e sulle sue vicende amorose. Dopo la sua partecipazione a Temptation Island Vip insieme alla compagna Serena Enardu, il cantante ha dovuto affrontare un periodo molto difficile. La sua partecipazione alla trasmissione doveva essere una specie di rinascita, ma fin dalla prima puntata Alfonso Signorini lo ha costretto ad affrontare i suoi problemi d'amore. Venerdì sera l'ex tronista di Uomini e Donne ha fatto una sorpresa al concorrente e alla fine è rimasta nella casa.

Serena Enardu concorrente del Grande Fratello Vip

Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera c'è stato un vero e proprio colpo di scena. Serena Enardu, ex compagna di Pago, ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia per restare. La donna è a tutti gli effetti una nuova concorrente, ma a quanto pare il suo ingresso ha avuto una modalità differente rispetto a quella degli altri partecipanti. Lei stessa ha pronunciato una frase che ha lasciato davvero tutti di stucco, compresi i suoi compagni di avventura e lo stesso Pago.

"Ho pagato per entrare, sono la prima concorrente che paga per entrare al Grande Fratello Vip" si è lasciata scappare l'ex tronista. Il pubblico a casa, ovviamente, è rimasto senza parole di fronte a questa frase, soprattutto tenendo conto che era già stato fatto un televoto a riguardo. La donna sarebbe realmente l'unica concorrente nella storia ad aver pagato per riuscire ad entrare all'interno della casa del Grande Fratello, mentre i suoi colleghi a differenza sua ricevono un compenso.

Il pubblico contro l'ingresso di Serena al GF Vip

Sui social network è partita una polemica immensa, che riguarda proprio l'ingresso di Serena Enardu e il famoso televoto che aveva lanciato Alfonso Signorini. I telespettatori erano stati chiamati a votare per decidere se far diventare l'ex di Pago una concorrente ufficiale della trasmissione per una sola settimana. Il risultato del televoto aveva stabilito che Serena non doveva entrare nella casa e questo aveva portato un grande sollievo per il cantante.

La decisione del pubblico è stata completamente ignorata, visto che ieri sera la donna è diventata lo stesso una concorrente della trasmissione. Per questi motivi i telespettatori si sono rivoltati sui social, sottolineando la presa in giro. In molti hanno addirittura reclamato un rimborso per quella votazione che è letteralmente andata persa, come accade quando vengono improvvisamente annullate le eliminazioni. Come si comporterà ora il Grande Fratello Vip?