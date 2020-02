Al termine dell'ottava puntata del Grande Fratello VIP, Clizia Incorvaia ha deciso di fare chiarezza sul suo rapporto con Paolo Ciavarro. Durante la diretta, infatti, Alfonso Signorini ha mostrato loro un filmato che raccoglieva tutti i momenti passati da soli e li ha informati del grande sostegno che ricevono dagli utenti dei social network.

Clizia su Paolo: 'Si sono fatti un po' di film'

Dopo la puntata di venerdì 31 gennaio Clizia si è sfogata con l'amica Licia Nunez, dicendo di non aver apprezzato il modo in cui è stato presentato il suo rapporto con Paolo e ammettendo che entrambi sono stati presi alla sprovvista: "Sembrava di stare vedendo un album di nozze inesistenti" ha scherzato la ragazza con l'amica.

La bionda influencer ha ammesso che tra lei e il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro c'è un'affinità, come aveva già confidato a Rita Rusic e Paola di Benedetto precedentemente, ma ha sottolineato che finora non c'è stato nessun grande passo. Licia ha consigliato a Clizia di stare attenta a come si comporta con Paolo, proprio perché da fuori i due non sono mai sembrati solo amici. La Incorvaia ha così specificato che tra di loro non c'è stato niente che potesse far pensare ad una storia d'amore, tantomeno un bacio, e che "fuori si sono fatti un sacco di film".

Le ultime indiscrezioni suggeriscono che, oltre ad una situazione instabile con l'ex Francesco Sarcina, dal quale si sta separando, Clizia avrebbe anche un'altra persona con la quale si sta frequentando ad aspettarla fuori dalla Casa del GF VIP.

I due coinquilini sono sempre più vicini

Nonostante entrambi neghino qualsiasi coinvolgimento amoroso (Ciavarro aveva addirittura dichiarato di non provare attrazione fisica per la Incorvaia), i due coinquilini sono sempre più vicini e visibilmente imbarazzati quando stanno insieme.

Clizia e Paolo si sono avvicinati durante il sabato sera, che gli inquilini della Casa hanno passato all'insegna della musica anni ’90. Durante la canzone “Mille giorni di te e di me”, ballata d'amore cantata da Claudio Baglioni, i due si sono concessi un ballo abbracciati, sotto la pioggia. Tra carezze e sguardi, i due sono rimasti abbracciati fino alla fine della canzone e si sono scambiati diversi baci sulla guancia.

Ciavarro ha poi chiesto un'altra canzone al Grande Fratello, per completare quella che ha definito una "serata perfetta". Dopo il ballo Paolo ha confidato ad Antonio Zequila che fa fatica ad esprimere i propri sentimenti e che "quando mi sono visto in puntata l'altro giorno non mi riconoscevo".

L'ingresso a sorpresa di Eleonora Giorgi e l'approvazione per Clizia

Durante la puntata del 31 gennaio, dopo aver mostrato loro il video che li ritrae nei loro momenti insieme, Alfonso Signorini ha anche aperto le porte della Casa ad Eleonora Giorgi, mamma di Paolo ed ex concorrente del Grande Fratello VIP.

La Giorgi aveva già dichiarato durante un'intervista di approvare Clizia per la sua "bellezza e intelligenza candida" e di aver addirittura previsto l'avvicinamento tra lei e il figlio prima dell'ingresso di quest'ultimo nella Casa. "A lui piacciono le brune, ma io gli avevo detto che appena fosse entrato si sarebbe innamorato di Clizia".

Appena entrata, la Giorgi si è rivolta a Clizia: "Voi due state facendo sognare tantissime ragazze, che vogliono vedervi innamorati" ha iniziato, complimentandosi con Clizia per la sua bellezza e purezza. "I Ciavarro sono lenti, suo padre ci ha messo un mese per telefonarmi e ha scelto il giorno in cui mi sono venuti i ladri in casa", ha scherzato, riferendosi all'ex marito, nonché padre di Paolo, l'attore Massimo Ciavarro.

Clizia dal canto suo è sembrata lusingata e ha riempito di complimenti Eleonora: "Sembri una fatina, sei bellissima", sentendosi dire dall'attrice che ha il suo stesso candore e le ricorda lei da giovane.