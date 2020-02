Prosegue l'appuntamento con la fortunata e longeva soap opera italiana 'Il Paradiso delle Signore'. Le anticipazioni degli imminenti episodi, in onda su Rai1 da lunedì 24 a venerdì 28 febbraio 2020, ci raccontano che ci saranno molteplici colpi di scena ed inaspettate novità che sconvolgeranno significativamente le vite dei protagonisti. Infatti, il duetto Elena-Antonio farà ritorno nel capoluogo lombardo. Purtroppo, la signora Agnese riceverà una terribile notizia sul coniuge Giuseppe.

In seguito, la famiglia Cattaneo attraverserà un periodo complesso dovuto al problema della paternità di Federico (Alessandro Fella).

Infine, la capo-commessa Clelia (Enrica Pintore) verrà a conoscenza del segreto di Luciano, mentre il banchiere Umberto dovrà affrontare una grave crisi economica che colpirà la sua impresa.

Trame 'Il Paradiso delle Signore' daily: Agnese si toglierà l'anello

Gli spoiler de 'Il Paradiso delle Signore' 4 fino al 28 febbraio 2020, svelano che la sarta Agnese dovrà affrontare la realtà. Infatti, Salvatore comunicherà alla madre una spiacevole notizia riguardante il padre Giuseppe. Successivamente, Antonio e la moglie arriveranno a Milano per supportare i parenti durante questo momento difficile.

L'Amato, delusa e rammaricata, si toglierà la fede con un movimento violento ed istintivo.

Il capo-magazziniere tenterà di consolare l'amica e proprio in tale occasione il giovane Antonio noterà la forte complicità creatasi tra Armando e la mamma. Inizialmente, il ragazzo non sarà molto contento della presenza del Ferraris. Infatti, egli chiederà all'uomo di allontanarsi dalla genitrice, ma pochi giorni dopo il signore comincerà ad essere apprezzato da tutti.

La Barbieri conforterà il Guarnieri

Nelle prossime puntate della fiction 'Il Paradiso delle Signore' 4, il ragioniere e la moglie Silvia attraverseranno un periodo pieno di incomprensioni ed incertezze. Dopo aver scoperto che l'ex- militare Federico è il figlio biologico di Umberto (Roberto Farnesi), Luciano si mostrerà alquanto nervoso nei confronti della coniuge. Quest'ultima proverà a trovare una soluzione per ristabilire l'equilibrio familiare.

La mamma di Nicoletta scriverà una lettera che metterà, segretamente, all'interno della borsa del marito. Nel momento in cui l'uomo (Giorgio Lupano) lascerà la valigetta nello studio dell'elegante boutique, Clelia scoprirà casualmente la lettera e di conseguenza la verità.

La famiglia Guarnieri sarà in grave crisi economica. Inoltre, il banchiere comunicherà ai figli e al genero che non c'è più speranza per la banca ed è necessario chiuderla. Durante tale momento, Angela cercherà di confortare Riccardo (Enrico Oetiker) ed il rapporto tra i due si consoliderà. Il giovane chiederà alla fanciulla di uscire, ma l'invito sarà declinato.

Infine, la contessa di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) comprerà villa Guarnieri e tornerà a vivere sotto lo stesso tetto dell'ex amante.