Le prossime puntate di Beautiful, in onda negli Stati Uniti dal 17 al 21 febbraio, potrebbero portare una svolta definitiva nel triangolo tra Thomas, Zoe e Hope. Infatti il giovane Forrester, per scatenare la gelosia della Logan, chiederà a Zoe di sposarlo. La Buckingham, però, avrà qualche dubbio in merito, soprattutto dopo che Liam l'ha avvertita delle vere intenzioni di Thomas.

Beautiful, spoiler Usa: Liam accusa Thomas di usare Zoe

Secondo le prime anticipazioni della messa in onda americana dal 17 al 21 febbraio, Liam accuserà Thomas di non provare nulla per Zoe e di utilizzarla solamente per far ingelosire Hope.

Ovviamente il giovane Forrester cercherà di difendersi, dicendo a Liam che non ha nessuno diritto ad accusarlo, visto che il primo a ferire la giovane Logan è stato proprio lui baciando Steffy.

Il piccolo Douglas, invece, sarà portavoce di un messaggio molto importante che Thomas vorrà inviare a Hope. Pare che in tale missiva potrebbe essere contenuto un invito a cena presso la casa dei Forrester, ma nulla è dato ancora per certo. Il bambino, intanto, esprimerà tutte le sue preoccupazioni a sua mamma.

Infatti, dopo aver visto suo padre baciare Zoe, durante la festa di compleanno di quest'ultima, teme di poter perdere Hope e questa cosa lo manderà in ansia. Douglas teme che il padre possa sposare Zoe e questa cosa potrebbe allontanare la mamma per sempre. Hope cercherà di rassicurarlo, dicendogli che qualsiasi cosa accadrà, lei rimarrà sempre al suo fianco.

Scontro tra Brooke e Thomas per Hope

Durante le prossime puntate americane di Beautiful, Thomas avrà anche un confronto con Brooke, in merito al fatto di aver utilizzato Zoe per far ingelosire la giovane Logan.

Li dichiarerà che non si fida per niente di lui e che non ha intenzione di cambiare la sua opinione. Thomas, ovviamente, si difenderà, dicendo alla Logan che le sue ipotesi non hanno fondamenta valide: tutti, inclusi Ridge, possono affermare che lui si è lasciato il passato alle spalle, per voltare pagina con Zoe. Brooke, ovviamente, non gli crederà.

Successivamente, nella dimora dei Forrester, si svolgerà la cena organizzata da Thomas, durante la quale accadrà qualcosa d'inaspettato: il giovane Forrester chiederà a Zoe di sposarlo.

Tutto, ovviamente, farà parte del suo piano: rendere Hope gelosa e farle avere paura di perdere Douglas. Zoe sarà felice di accettare, ma a una condizione, che al momento rimane sconosciuta. Pare, però, che la ragazza sia rimasta colpita dalle parole di Liam, che nelle puntate precedenti l'ha avvertita delle vere intenzioni di Thomas. La proposta della Buckingham avrà a che fare con Douglas?