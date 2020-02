Continuano ad appassionare i telespettatori le vicende del famoso sceneggiato daily Il Paradiso delle signore, in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì e sempre ricche di intrighi.

Nella puntata che verrà trasmessa il 19 febbraio, il dinamico imprenditore Ennio Palazzi (Tommaso Basili) si avvicinerà ulteriormente a Clelia Calligaris (Enrica Pintore). La storica capo commessa del grande magazzino del capoluogo lombardo, a gran sorpresa acconsentirà a passare una serata nel suo cinema con il piccolo Carletto su invito dell’amico di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).

Il pubblico inoltre assisterà ad un nuovo triangolo amoroso, che vedrà protagonisti Rocco Amato (Giancarlo Commare), Marina Fiore (Ludovica Coscione) e Irene Cipriani (Francesca Del Fa). Quest’ultima non sopportando affatto la complicità nata tra il giovane e impacciato siciliano e l’aspirante attrice, troverà uno stratagemma per avvicinarsi ulteriormente al magazziniere, sorprendendolo con un bacio.

Clelia va al cinema con Ennio e il figlio, Rocco deciso a conquistare Marina

Gli spoiler dell’88° episodio che occuperà la rete ammiraglia Rai mercoledì 19 febbraio 2020 a partire dalle ore 15:40, dicono che la notizia dello sciopero avvenuto nella fabbrica Palmieri giungerà anche al Paradiso.

Tutti i dipendenti del grande magazzino milanese saranno abbastanza preoccupati, poiché avranno il timore che ci possano essere dei seri danni alla produzione.

Intanto ci saranno i presupposti per poter assistere alla nascita di una nuova storia d’amore: si tratta di Ennio che continuerà a fare la corte a Clelia. Quest’ultima darà l’impressione di essere disposta ad intraprendere una nuova relazione sentimentale.

La storica capo commessa infatti accetterà di trascorrere una serata al cinema, in compagnia del Palazzi e del figlio Carlo.

In seguito Rocco, sempre più deciso a conquistare Marina farà una richiesta al regista Orlando Brivio. Il giovane siciliano chiederà al produttore di fotoromanzi di farlo recitare nuovamente al fianco della Fiore.

Irene bacia il cugino di Salvatore, Marta approva l’iniziativa di Gabriella

Il lieve riavvicinamento tra il cugino di Salvatore e l’aspirante attrice, scatenerà nuovamente la furia di Irene. Nonostante ciò quest’ultima non si arrenderà e preparerà un nuovo piano per impedire al nipote di Agnese di fare breccia nel cuore della sua collega. La Cipriani approfitterà del momento in cui darà una mano a Rocco per imparare le nuove scene, per baciarlo appassionatamente.

Nel contempo Marta avrà tra le mani tutta la direzione completa del magazzino, a causa dell’assenza momentanea del marito Vittorio. Infine la signora Conti approverà un’iniziativa di Gabriella, con la speranza che si possano risolvere una volta per tutte le problematiche dell’azienda di Cosimo Bergamini ancora in difficoltà.