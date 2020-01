Prosegue l'appuntamento con le notizie su Il Paradiso delle Signore, la TV Soap che tiene incollati tantissimi telespettatori allo schermo. Gli spoiler delle puntate in onda dal 3 al 7 febbraio 2020 su Rai 1, rivelano che Lorena Mascoli e Marcello Barbieri si scambieranno un bacio, che susciterà le gelosie di Roberta. Umberto, invece, chiederà perdono al figlio Riccardo, mentre Marta Guarnieri potrebbe essere di nuovo incinta.

Il Paradiso delle Signore, puntate 3-7 febbraio: Lorena e Marcello si baciano

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, focalizzate sulle puntate in onda da lunedì 3 a venerdì 7 febbraio 2020 su Rai 1, rivelano che Marcello si avvicinerà sempre di più a Lorena, tanto che tra di loro ci sarà un primo bacio. In questo modo, il fratello di Angela cercherà di mettersi alle spalle il flirt avuto con Roberta. Inoltre, il Barbieri convincerà la Mascoli ad organizzare una serata alla caffetteria, dopo aver acquistato una televisione per assistere a Festival della Canzone Italiana a Sanremo.

Peccato che Salvatore ed il suo socio ne siano sprovvisti. Per questo motivo, i due giovani si metteranno subito alla ricerca di un apparecchio ad un prezzo vantaggioso.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni al 7 febbraio: Umberto chiede scusa a Riccardo

Le trame de Il Paradiso delle Signore in onda fino al 7 febbraio 2020, rivelano che Roberta cercherà di convincere Federico a scrivere un libro per uscire dal tunnel della malinconia, dove è piombato dopo il fallimento dell'intervento chirurgico da parte del professore Faraone.

Inoltre, la Pellegrino inizierà ad essere gelosa di Marcello quando lo vedrà corteggiare spudoratamente Lorena. Intanto, la storia d'amore tra Riccardo e Ludovica diventerà sempre più seria, tanto che quest'ultima si trasferirà a Villa Guarnieri. Qui, Umberto chiederà perdono al figlio per il suo comportamento. Quest'ultimo, a questo punto, rimarrà favorevolmente colpito dall'atteggiamento del padre.

Dall'altro canto, Adelaide non avrà nessuna voglia di ascoltare le scuse del commendatore, tanto da prenderne le distanze. Inoltre, la contessa di Sant'Erasmo sembrerà accettare le avance sempre più esplicite di Achille Ravasi.

Marta potrebbe essere di nuovo incinta

A casa Cattaneo, si respirerà un clima alquanto pesante. Silvia, infatti, dimostrerà di essere in pensiero, non solo per la salute del figlio Federico. In particolare, dimostrerà di nascondere un lato oscuro del suo passato, che rischierà di rovinare l'armonia in famiglia. Di conseguenza, la moglie di Luciano, sempre più in ansia, si recherà in chiesa per confessare a Don Saverio il suo segreto.

Il lavoro di Cosimo, intanto, sarà rivalutato, visto che le attrici indosseranno alcuni abiti creati dal Paradiso, tanto che i suoi guai sembreranno ormai un ricordo.

Vittorio, invece, aiuterà Salvatore e Marcello alla caffetteria, sebbene abbia un secondo fine. Il Conti, infatti, approfitterà di questa idea per trarre un suo vantaggio economico. Infine, Marta avrà un ritardo, tanto da credere di essere nuovamente incinta, dopo l'aborto subito. Una notizia, che condividerà subito con il marito. Ma sarà davvero cosi? In attesa di sapere cosa succederà, si ricorda che la soap opera è in onda da lunedì al venerdì su Rai 1.