Netflix ha scelto il giorno di San Valentino per confermare ufficialmente le riprese in corso di Stranger Things 4 e lo ha fatto sconvolgendo i fan con un annuncio ancor più sorprendente: il ritorno dello sceriffo Hopper. Il pubblico potrà perciò mettere via tutte le teorie formulate fino ad oggi e partire dagli spoiler dei fratelli Duffer i quali hanno annunciato ufficialmente che lo sceriffo è ancora vivo e che si trova in Russia. Le parole dei creatori di Stranger Things sono state accompagnate da un teaser trailer che Netflix ha diffuso sui social e che in poche ore ha collezionato in tutto il mondo milioni di visualizzazioni.

L'ipotesi che l'ormai celebre 'americano' detenuto in una base russa sia Jim Hopper è stata confermata sia dal filmato che mostra l'attore David Harbour nei panni di un prigioniero impegnato nei lavori forzati in un campo russo, sia dagli autori che hanno parlato di Jim Hopper definendolo "il nostro americano".

Spoiler su Hopper: un teaser di Stranger Things 4 mostra il suo ritorno

È arrivato a sorpresa poche ora fa l'annuncio di Ross e Matt Duffer che hanno comunicato ufficialmente le riprese in corso di Stranger Things 4.

I due brillanti ideatori dei misteri del Sottosopra hanno dichiarato che Jim Hopper è ancora vivo e che è l'americano di cui si è tanto parlato nei mesi scorsi. Secondo gli spoiler forniti dai Duffer brothers, se da una parte la notizia che riguarda lo sceriffo è positiva, dall'altra non lo è per il personaggio che, da quel che si vede, è uno dei tanti prigionieri costretti a lavorare nelle innevate terre di Kamchatka.

Gli autori di Stranger Things hanno aggiunto che lo sceriffo, lontano da Hawkins, dovrà affrontare esseri umani molto pericolosi: nel frattempo, negli Stati Uniti, emergeranno segreti rimasti finora sepolti che collegheranno ogni cosa.

I Duffer annunciano: Stranger Things 4 "sarà più grande e terrificante"

Gli spoiler sulla serie Stranger Things 4 non sono finiti. Oltre ad annunciare il ritorno di Hopper, i fratelli Duffer hanno dichiarato che la quarta stagione, di cui sono in corso le riprese sarà "più grande e terrificante" delle altre.

Ancora non si capisce se con la parola "grande" si faccia riferimento alla lunghezza della nuova stagione, visto che nelle scorse settimane si è diffusa la notizia che gli episodi non sarebbero più stati otto, bensì nove. In ogni caso, mentre il pubblico attende conferme o smentite, è ancora avvolta nel mistero la data di rilascio degli episodi inediti. Nel frattempo proseguiranno le riprese della quarta stagione e nei prossimi mesi potrebbero anche arrivare dalla piattaforma nuovi e interessanti spoiler.