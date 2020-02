Domenica 16 febbraio, dalle ore 14:00 su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In. Il contenitore della domenica pomeriggio è condotto dalla scorsa stagione da Mara Venier, che è riuscita a risollevare gli ascolti dopo lo scarso successo ottenuto nelle ultime edizioni. Come accaduto durante la scorsa settimana (quando il programma andò in onda direttamente dal palco dell'Ariston), anche nella prossima puntata sarà dedicato ampio spazio al Festival di Sanremo che si è concluso lo scorso sabato 8 febbraio.

In studio Elettra Lamborghini, Levante, Alberto Urso ed Elodie

Nel corso delle oltre tre ore di diretta, Zia Mara ospiterà nel programma gli artisti che per vari motivi non sono stati protagonisti della puntata di Domenica In della scorsa settimana. Grande attesa per Elettra Lamborghini, che la scorsa domenica scelse di non salire sul palco a causa della presenza della giornalista Selvaggia Lucarelli. La Lucarelli, infatti, aveva criticato la cantante su Twitter definendola la "coronavirus della musica".

La Lambroghini si esibirà con il suo singolo 'Musica- e il resto scompare'. In studio poi anche la cantante Levante (che canterà il brano 'Tikibombom') ed Elodie (che invece canterà il singolo 'Andromeda'). Nonostante sia salito sul palco anche nella scorsa settimana, tornerà da Mara Venier anche Alberto Urso, vincitore di Amici 2019 che si esibirà sulle note de 'Il sole ad Est' (brano con il quale si è presentato in gara al Festival).

Domenica In, gli altri ospiti

Per quanto riguarda gli altri ospiti molto atteso è Bugo, protagonista suo malgrado dello scorso Sanremo. Dopo la querelle con Morgan (i due si sono presentanti al Festival insieme ma sono stati squalificati nel corso della serata del venerdì), Mara Venier effettuerà una lunga intervista al cantante. Bugo si esibirà poi con il brano 'Sincero'. Nel corso della diretta sono attesi anche Giampiero Mughini, Paolo Giordano, Simone Bertolotti e Pierluigi Diaco con i quali si commenteranno le vicende accadute durante l'ultimo Sanremo.

La Venier darà poi spazio anche al cinema: è atteso in studio il cast del film 'La mia banda suona il pop', e in particolare Massimo Ghini, Angela Finocchiaro, Paolo Rossi e Christian De Sica. I quattro canteranno la colonna sonora del film che uscirà nelle sale cinematografiche a partire dal prossimo 20 febbraio. Infine saranno ospiti anche le attrici Gaia Girace e Margherita Mazzucco, ovvero le due ragazze che interpretano i ruoli delle protagoniste nella fiction Rai l'Amica Geniale 2. La fiction, prodotta dalla Rai, si basa sui romanzi della scrittrice Elena Ferrante.