Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca "Tempesta d'amore", ambientata in un immaginario hotel a 5 stelle della Baviera. Le trame di cui parleremo fanno riferimento alle puntate inedite che andranno in onda dal 2 all'8 febbraio, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19.30. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno all'organizzazione del matrimonio di Romy e Paul, al ricatto che Annabelle farà a Joshua per separarlo da Denise e ai tentativi di Robert di coprire sua figlia Valentina.

Annabelle ricatterà Joshua

Le anticipazioni di "Tempesta d'amore" ci segnalano che Annabelle deciderà di ricattare Joshua dopo aver scoperto che il giovane conosce l'identità del pirata della strada che ha investito Christoph e non l'ha soccorso. Nel corso di una cena di famiglia, Werner e Valentina faranno in modo che Robert ed Eva possano trascorrere del tempo da soli. Romy desidererebbe celebrare il proprio matrimonio su un prato all'aperto, ma non sa dove trovare una location del genere. Jessica chiederà ai Sonnbichler una riduzione dell'affitto a causa dei problemi che le ha procurato la presenza di una martora in casa.

Denise riuscirà a trovare un bravo chirurgo che possa operare Christoph, mentre Annabelle mediterà di non dare il suo consenso all'operazione. Lucy suggerirà a Romy e Paul di sposarsi in un castello, ma i costi dell'impresa sarebbero troppo esorbitanti per la coppia. Alfons e Hildegard decideranno di utilizzare della musica alta per cacciare la martora dalla loro abitazione. Denise si renderà conto che qualcosa di misterioso tormenta il suo fidanzato Joshua.

Romy e Paul trascorrono insieme la notte prima delle nozze

Passeggiando per la campagna, Romy troverà il prato che ha sempre sognato per il suo matrimonio. Robert finirà per rivelare ad Eva che lui e Joshua stanno proteggendo Valentina per evitare che sia accusata di tentato omicidio. Romy conoscerà la nipote della proprietaria del prato dei suoi sogni, che la aiuterà ad ottenerlo per il suo matrimonio.

Dopo aver scoperto che Valentina ha investito Christoph, Annabelle chiederà a Joshua di lasciare Denise se non vuole che lei denunci la ragazzina alle autorità. Jessica cercherà di conquistare Henry, preparandogli una cena a sorpresa, anche se alla fine la serata finirà per prendere una piega del tutto inaspettata. Arriveranno al Furstenhof Tobias e Boris per partecipare al matrimonio di Romy e Paul, mentre Denise non riuscirà ad accettare che Joshua l'abbia lasciata. Nel frattempo, Franzi sarà soccorsa da un misterioso ragazzo a cavallo che l'aiuterà quando avrà dei problemi con la sua bicicletta.

Annabelle costringerà Joshua ad accompagnarla al matrimonio, mentre Jessica non riuscirà a chiedere a Henry di uscire a causa di un equivoco. Felicissimi all'idea di riuscire a sposarsi, Romy e Paul trascorreranno insieme la notte prima del matrimonio, sfidando la tradizione e le rimostranze di Lucy.