Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera tedesca "Tempesta D'amore" meglio conosciuta in patria con il titolo di "Sturm der liebe". Le trame di cui parleremo fanno riferimento alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal primo al 7 marzo. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle condizioni di salute di Christoph, sulla fuga di Annabelle, sugli alti e bassi della storia d'amore di Jessica e Henry e sul triangolo formato da Andrè, Werner e Linda.

Michael tenta di comunicare con Christoph

Le anticipazioni di "Tempesta D'amore" ci segnalano che Michael effettuerà alcuni esami clinici su Christoph, dichiarando alla fine che l'uomo è in stato vegetativo. Alla notizia, Annabelle fingerà di essere rammaricata e accuserà Denise per le condizioni critiche del padre. Nel frattempo, Henry e Jessica saranno costretti ad interrompere il loro primo appuntamento perché la giovane deve occuparsi di Luna dato che Paul non è nelle condizioni di farlo dopo la morte di Romy.

Nonostante Linda Baumgartner sia convinta che Christoph sia in ospedale a causa dei Saalfeld, Werner cercherà in tutti i modi di avvicinarsi a lei.

Eva e Robert andranno a trovare Valentina in prigione, mentre Denise chiederà a tutta la sua famiglia di riunirsi al capezzale di Christoph. Sarà proprio in quel momento però, che l'uomo smetterà di reagire agli stimoli, preoccupando tutti. A quel punto, Michael tenterà di comunicare col paziente tramite una lavagnetta ottenendo degli ottimi risultati.

I miglioramenti di Christoph metteranno in allarme Annabelle che, preoccupata per ciò che suo padre potrebbe rivelare, gli chiederà perdono per le sue malefatte. Al Furstenhof, Linda preferirà preparare una torta nuziale con André piuttosto che recarsi ad un appuntamento con Werner. Intanto, Michael consiglierà a Fabien di organizzare qualcosa per risollevare il morale di Valentina in prigione.

Henry si scusa con Jessica

Denise scoprirà le malefatte di Annabelle, mentre Robert deciderà di recarsi in ospedale per chiedere a Christoph di perdonare sua figlia Valentina. Henry si renderà conto di essersi arrabbiato inutilmente con Jessica e le chiederà scusa. Non riuscendo ad ottenere il perdono dalla sua amata, il veterinario si farà aiutare dai Sonbbichler per organizzare una romantica sorpresa alla Bronckhorst. Dopo aver ascoltato le confidenze sentimentali di Franzi, Linda si renderà conto di conoscere la vera storia del ragazzo misterioso di cui si è infatuata l'amica che sembra essere identico a Boris.

Nel frattempo, Annabelle deciderà di darsi alla fuga dopo aver saputo che Denise ha scoperto tutti i suoi crimini.