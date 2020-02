Le anticipazioni della famosa soap opera Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da domenica 23 a sabato 29 febbraio, Eva sarà in procinto di raccontare tutta la verità a sua figlia Valentina, riguardo l'incidente di Christoph, ma improvvisamente si sentirà male. Frattanto Annabelle dovrà organizzare un nuovo piano, poiché Denise riuscirà a far eseguire l'operazione del padre. Successivamente Valentina recupererà la memoria e non riuscirà a credere di essere la colpevole dell'incidente di Christoph, così fuggirà nel bosco.

Di seguito tutti i dettagli degli spoiler delle nuove puntate di Tempesta d'amore.

Tempesta d'amore: Eva si sente male

Nelle puntate di Tempesta d'amore che verranno trasmesse dal 23 al 29 febbraio, Eva vorrebbe rivelare a Valentina tutta la verità su ciò che è accaduto a Christoph, poiché sarà assai stanca di mentire a sua figlia. Poco dopo la donna avrà un malore improvviso e non farà in tempo a confessare la vicenda alla ragazza. Valentina si metterà immediatamente al volante per accompagnare sua madre all'ospedale, ma durante il viaggio avrà un improvviso déjà vu.

Frattanto Annabelle non riuscirà ad impedire che venga eseguita l'operazione di Christoph, così escogiterà subito un altro piano per impedire che il padre si risvegli. Successivamente Franzi si renderà conto che il succo di mela regalato a Henry ha un cattivo sapore, la donna sarà convinta che dietro la strana questione ci sia lo zampino di Jessica. Quest'ultima, però, dirà di essere completamente estranea alla vicenda.

Valentina non ha il coraggio di costituirsi

Linda chiederà ad André di preparare una torta, ma la donna rimarrà parecchio delusa dal risultato finale. Lo chef non la prenderà molto bene, così sfiderà Linda ai fornelli. Nel frattempo, Valentina non riuscirà a credere di esser stata lei ad investire Christoph e sarà molto agitata, pertanto Robert, Eva e Joshua cercheranno di calmarla, ma la giovane prenderà una decisione improvvisa.

Michael sarà sempre più sofferente per la morte di Romy, poiché si riterrà responsabile per la sua scomparsa e sarà convinto che avrebbe potuto far qualcosa per salvarle la vita. Per tale ragione Natascha sarà assai dispiaciuta di vedere l'uomo così angosciato. Più tardi Jessica farà credere a Henry di essersi slogata una caviglia, così lui deciderà di andare al ballo insieme a Franzi. Frattanto il piano di Denise andrà in porto e Christoph verrà operato, così la ragazza attenderà l'esito dell'operazione in compagnia della zia Linda. Successivamente Valentina non troverà il coraggio di costituirsi alla polizia e scapperà nel bosco.

Poi Franzi troverà la ragazza e cercherà di convincerla ad agire nel modo più giusto.

Valentina finisce in prigione

Jessica sarà ormai convinta che Henry sia interessato soltanto a Franzi, ma André si renderà conto che l'uomo ha bisogno soltanto di essere motivato. Intanto Denise attenderà che suo padre si risvegli, ma Annabelle non perderà tanto tempo per mettere in atto il suo nuovo piano, così entrerà di soppiatto nella camera del padre con una siringa in mano. Frattanto Valentina verrà arrestata e finirà in prigione in 'custodia preventiva', ma la ragazza cercherà di non farsi prendere dall'angoscia.

Werner, Robert ed Eva, intanto, non potranno far nulla per impedirlo. Allo stesso tempo Henry si renderà conto che Jessica si è innamorata di lui, così comincerà a guardare la donna con occhi diversi. In seguito, Paul scoprirà che Lucy si è sbarazzata delle cose personali di Romy, togliendole dall'appartamento e non reagirà molto bene al gesto della donna, anzi sarà assai turbato. Frattanto Joshua cercherà di far capire a Paul che la Ehrlinger sta cercando di aiutarlo a superare il lutto. Infine, Valentina attenderà con ansia il risveglio di Christoph, mentre Robert ringrazierà Franzi per aver riportato Valentina a casa e offrirà alla donna un lavoro presso il Fürstenhof come cameriera ai piani, in segno di gratitudine.