Tra pochi giorni a Tempesta d'amore accadrà qualcosa di tragico: come si evince dalle anticipazioni tedesche, presto i telespettatori scopriranno chi ha bevuto il veleno che Annabelle aveva versato nel bicchiere indirizzato alla sorellastra Denise. Ciò non accadrà in modo normale, bensì in una maniera abbastanza cupa, che lascerà stupiti vari telespettatori.

Annabelle avvelena una povera innocente

Da settimane un dubbio attanaglia gli spettatori di Tempesta d'amore: chi è la vittima del veleno di Annabelle?

Presto vi sarà la tragica risposta. Il piano della bionda Saalfed è fallito e l'intruglio avvelenato, destinato a Denise, è finito in realtà ad altre persone a causa della confusione creatasi durante la festa di paese. La donna è così passata dalla convinzione di sbarazzarsi per sempre della sorella, alla consapevolezza invece di aver avvelenato una povera innocente, nonostante i vari tentativi di scoprire chi ha assunto il veleno.

Romy sposa Paul, ma collassa

Mentre Annabelle continua la sua vita composta da inganni e soprusi, Romy sta per iniziare la sua nuova vita da sposata, insieme al suo uomo Paul.

In occasione del matrimonio, torneranno al Fürstenhof le persone più care alla ragazza, cioè suo padre Hieronymus e suo cugino Tobias, insieme al marito Boris. La giovane ottiene anche il permesso dalla Krummbiegl di organizzare la cerimonia nel loro frutteto. Sembra essere tutto pronto per le tanto attese nozze, un vero e proprio matrimonio da sogno, che però si conclude con un finale sconvolgente.

Subito dopo la cerimonia nuziale, i neo sposini danzano sulle note del valzer, ma non portano a termine il ballo poichè la neo sposa cade a terra colta da un malore rimanendo priva di sensi. A questo punto per Annabelle non ci sono più dubbi: è la povera Romy la vittima innocente del suo crimine.

Arriva il gemello di Boris, figlio segreto di Christoph

Stando alle anticipazioni tedesche, presto in onda in Italia, un arrivo al Fürstenhof sta per sconvolgere tutti gli equilibri: nelle prossime puntate, secondo le anticipazioni, arriverà presto un nuovo personaggio.

Il suo nome è Tim Degen ed è il fratello gemello di Boris, figlio di Christoph. Christoph e sua sorella Linda non saranno stupiti da questa somiglianza e il motivo è perché da oltre venti anni i due nascondono un segreto. Al momento della nascita di Boris, il fratello gemello di quest’ultimo fu portato via e da quel momento nessuno aveva più avuto sue notizie. Per Christoph quindi, Tim è il figlio che aveva perduto e che ora ha ritrovato dopo tanti anni. Saalfeld cercherà di instaurare un rapporto con lui e di recuperare il tempo perso. Proprio durante questo processo di riappacificazione verrà alla luce un terribile segreto.