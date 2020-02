E' in onda la finalissima del 70° Festival di Sanremo condotta da Amadeus. Questa sera, nel quinto e ultimo appuntamento con la celebre kermesse musicale, verrà proclamata la canzone trionfatrice di quest'anno. E, ovviamente, impazza il toto-nome di chi potrebbe essere il vincitore di quest'anno: tra i favoriti per gli scommettitori risultano esserci Diodato ma anche Francesco Gabbani, già vincitore del Festival di qualche anno fa con il brano 'Occidentali's Karma'.

Sanremo 2020, il toto nome sul vincitore

Nel dettaglio, infatti, gli scommettitori sostengono che quest'anno ad avere la meglio al duello finale del Festival di Sanremo possa essere Francesco Gabbani, che con il suo brano ha messo d'accordo anche la giuria demoscopica.

La sua vittoria al momento viene quotata da Snai e Sisal Matchpoint rispettivamente a 3.50 e 3. Segue Diodato, il cui brano è stato molto apprezzato dalla giuria ma anche dagli spettatori della kermesse musicale: al momento la sua vittoria viene quotata a 4 e 3.50.

Nel gruppo delle possibili sorprese di questo Festival di Sanremo spiccano anche I Pinguini Tattici Nucleari, che sono stati la vera rivelazione di quest'anno. Occhi puntati anche su Le Vibrazioni e su Elodie, che quest'anno si è presentata sul palco dell'Ariston con un brano scritto da Mahmood che ha saputo conquistare il gradimento del pubblico.

Chi si piazzerà, invece, all'ultimo posto della classifica di questo Festival di Sanremo? Anche in questo caso non mancano i nomi e dopo la squalifica di Morgan e Bugo, che questa sera non gareggeranno più per la finalissima, non si esclude che le ultime posizioni possano essere occupate da Riki oppure da Junior Cally.

Ieri sera la vittoria di Leo Gassman tra i Giovani di Sanremo

Intanto ieri sera, nel corso della quarta puntata del Festival di Sanremo, c'è stata la proclamazione del primo vincitore di quest'anno.

Trattasi di Leo Gassman che ha trionfato nella categoria delle 'Nuove proposte', con un brano molto intenso. Al duello finale il giovane Gassman ha battuto Tecla, la ragazza che aveva partecipato ad una delle passate edizioni di Sanremo Young condotto da Antonella Clerici.

E in attesa di scoprire il nome del vincitore assoluto di questo Sanremo, in casa Raui si godono il super successo di ascolti che sta ottenendo la kermesse musicale.

Anche la quarta serata ha ottenuto degli ascolti a dir poco record, con una media di ben 9.5 milioni di spettatori e uno share che è tornato a superare la soglia del 53.30% risultando così il miglior risultato di sempre dal 1999.