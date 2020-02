Prosegue l'appuntamento dedicato alle notizie di Un posto al sole (Upas), la TV Soap ambientata a Posillipo, che ha conquistato i cuori di moltissimi italiani. Le trame delle puntate che andranno in onda dal 17 al 21 febbraio 2020 su Rai 3, rivelano che Clara confesserà la sua gravidanza ad Alberto Palladini, mentre Andrea e Arianna potranno presto adottare un bambino. Infine tornerà il sereno tra Serena Cirillo e Filippo Sartori, dopo aver superato una grave crisi.

Un posto al sole, puntate 17-21 febbraio: Clara aspetta un bambino da Alberto

Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate in onda da lunedì 17 a venerdì 21 febbraio 2020 su Rai 3, rivelano che Alberto avrà intenzione di tornare a vivere a Palazzo Palladini. Peccato che tutti i residenti siano contrari a questa eventualità. Intanto Clara vorrà rivelare all'uomo una grossa novità, capace di cambiare il loro futuro. La cameriera, infatti, confesserà a Palladini di essere incinta, ma quest'ultimo non apparirà per niente contento dell'arrivo di un bambino, tanto da suggerirle di prendere una decisione a riguardo.

Arianna sarà in ansia per la difficile situazione venutasi a creare con Andrea, ma una sorpresa ribalterà completamente la situazione. A tal proposito, i coniugi Pergolesi saranno raggiunti da un'inaspettata e incredibile novità. Serena, invece, si troverà in difficoltà dopo la partenza di Filippo, ma Leonardo ripiomberà nella sua esistenza. Tuttavia, la Cirillo e il Sartori si riavvicineranno sempre di più, tanto da voler ricomporre il loro nucleo famigliare dopo aver superato il tradimento.

Marina si scontra con Fabrizio

Gli spoiler di Un posto al sole, delle puntate in onda dal 17 al 21 febbraio 2020, rivelano che Andrea e Arianna saranno felicissimi per aver ottenuto l'adozione internazionale. Per questo motivo i Pergolesi contageranno tutti i coinquilini della terrazza con il loro ottimismo. Intanto Alberto ritornerà al suo palazzo d'origine, dove dovrà sottostare ad alcune regole degli altri abitanti, mentre Marina avrà una violenta discussione con Fabrizio, dopo aver rilasciato un'intervista.

Allo stesso tempo la cena tra Filippo e Serena sarà funestata dal ritorno di Leonardo.

Renato farà uno scherzo a Raffaele, reo di avergli rubato una cantina in modo ingannevole. La Giordano, invece, rimarrà sconvolta dopo essere stata protagonista di un improvviso evento, mentre Susanna avrà un confronto con il magistrato. Qui la donna confesserà a Eugenio dei dubbi sulla sua scelta professionale. Infine, Michele e Silvia si convinceranno che Rossella voglia andare a vivere da sola.