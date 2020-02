Riccardo Guarnieri ed Ida Platano non stanno vivendo un bel periodo: le lacrime che lei ha versato negli studi di U&D pochi giorni fa hanno riacceso i riflettori su questa storia d'amore nata in Tv e fatta di continui tira e molla. Se la dama del Trono Over tace sui social network in merito alla crisi che sta attraversando nella vita privata, il suo fidanzato si sta sbilanciando con varie dediche, che sembrano un tentativo di riavvicinamento alla donna che ama da più di due anni.

Continuano le dediche di Riccardo a Ida dopo U&D

Riccardo Guarnieri non ci sta al fatto che la sua relazione con Ida Platano finisca: questo almeno è quello che si evince dai gesti che sta facendo nelle ultime ore sui social network nei confronti della sua compagna. Dopo aver lasciato in tempi record l'agenzia di spettacolo di Pamela Perricciolo per evitare inutili Gossip sul suo rapporto, il pugliese ha deciso di sbilanciarsi in modo chiaro anche su Instagram.

Nella serata di martedì 5 febbraio, infatti, sull'account del cavaliere di U&D Over è apparsa una fotografia che ha fatto sognare i tanti fan della coppia nata nel dating-show di Maria De Filippi.

Sotto a questo scatto che lo ritrae abbracciato alla fidanzata e sorridente, l'operaio ha scritto: "Io sono con te in ogni maledetto istante che ci vuole dividere ma non ci riesce".

Le intenzioni dell'uomo, dunque, sono chiarissime: il periodo di crisi che stanno attraversando lui e la bresciana, non ha spento il sentimento che Riccardo prova, e questo lo confermano le tante dimostrazioni d'affetto che sta dando alla sua dolce metà sul web.

U&D: Riccardo 'sceglie ancora' Ida nonostante la crisi

Prima di pubblicare su Instagram una foto assieme ad Ida, Riccardo ha fatto un altro emozionante gesto nei suoi confronti. Nelle Stories del cavaliere di U&D Over, infatti, qualche ora fa è apparso uno scatto accompagnato da una canzone d'amore non a caso: "Scelgo ancora te", di Giorgia.

"Che si cade in due e in due ci si rialzerà... io scelgo te", sono questi i versi che il pugliese ha condiviso sui social network per fare la prima vera dedica alla fidanzata dopo che la loro crisi è diventata pubblica (quando lei ha pianto a dirotto nel corso della registrazione del dating-show alla quale ha preso parte pochi giorni fa per fare una sfilata).

Se Guarnieri sembra ben disposto a dare un'ennesima chance a questo amore nato davanti alle telecamere, lo stesso non si può dire per la Platano che, dopo aver pianto negli studi Tv qualche giorno fa, si è trincerata dietro il più assoluto silenzio.

Attesa per la prossima registrazione del Trono Over di U&D

Se Ida e Riccardo decideranno di riprovarci ancora una volta, è presto per dirlo. I fan di Uomini e donne, però, sono certi del fatto che negli studi Tv che ospitano i protagonisti del Trono Over, si parlerà ancora a lungo di questa litigiosa coppia. Sebbene Guarnieri non abbia partecipato alla registrazione del dating-show in cui la Platano ha svelato la loro crisi, è facilmente ipotizzabile che prossimamente le cose cambino.

Il ritorno della dama e del cavaliere davanti alle telecamere di Canale 5, infatti, è dato per scontato da molti spettatori: non sarebbe la prima volta, infatti, che i piccioncini rientrano a far parte del cast della trasmissione dopo essersi lasciati in malo modo.

Ancora non si sa quando Maria De Filippi condurrà il prossimo appuntamento con i "senior": si vocifera, però, che la presentatrice si sia presa una settimana di riposo (che va da lunedì 3 a domenica 9 febbraio) e che ricomincerà a registrare tutti i suoi programmi praticamente dopo la fine del Festival di Sanremo.