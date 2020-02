Oggi 5 febbraio, in prima serata su Rai 1, andrà in onda la seconda serata del Festival di Sanremo targato Amadeus che continuerà ad essere coadiuvato dai due mattatori Fiorello e Tiziano Ferro. La presenza femminile invece, sarà garantita dalla partecipazione dalle giornaliste Emma D'Aquino e Laura Chimenti e da Sabrina Salerno. Ospiti musicali dell'evento di questa sera invece, Gigi D'Alessio, Zucchero e i Ricchi e Poveri.

Sanremo 2020, seconda serata: la reunion dei Ricchi e Poveri sul palco dell'Ariston

Dopo il successo della prima serata che ha visto una media di oltre 10 milioni di telespettatori, Amadeus sarà pronto a stupire ancora una volta il pubblico di Sanremo 2020. Dalle anticipazioni riguardanti la seconda serata infatti, sul palco dell'Ariston torneranno come ospiti i Ricchi e Poveri e lo faranno nella formazione originaria che, come noto, prevedeva quattro elementi. In attesa di scoprire con quali brani delizieranno i telespettatori e il pubblico del teatro, si viene a sapere che ospite d'eccezione della serata sarà anche Zucchero Fornaciari.

Anche Zucchero e Gigi D'Alessio tra gli ospiti della seconda serata di Sanremo 2020

Oltre a Zucchero e alla reunion dei Ricchi e Poveri, vi sarà un altro graditissimo ritorno sul palco sanremese. Gli spoiler rivelano infatti che anche Gigi d'Alessio sarà tra gli ospiti di oggi 5 febbraio. Dopo le performance di Emma Marrone e di Albano e Romina nella prima serata, anche questa sera il pubblico potrà ammirare altri grandi protagonisti del panorama musicale italiano e che hanno fatto la storia della kermesse sanremese nel corso degli anni.

Sanremo 2020, oggi 5 febbraio la seconda serata: esibizione degli ultimi 12 'Big' in gara

Se gli ospiti musicali saranno di tutto rispetto, non va dimenticato che al fianco di Amadeus per tutte e cinque le serate vi saranno Fiorello e Tiziano Ferro. Quest'ultimo, nella serata di ieri, si è commosso cantando la canzone di Mia Martini 'Almeno tu nell'universo', mentre Fiorello ha supportato con la sua solita ironia il conduttore.

Tra ospiti e interventi vari, la gara proseguirà questa sera con l'ascolto delle restanti dodici canzoni: La scaletta vedrà Piero Pelù esibirsi per primo, seguito da Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti e via via tutti gli altri, sino a terminare con Michele Zarrillo. Al termine, si scoprirà la classifica provvisoria, redatta secondo i voti della giuria demoscopica. Per le Nuove Proposte invece, vi sarà il duello tra quattro giovani. Solo due di loro potranno proseguire l'avventura raggiungendo la semifinale.

Appuntamento quindi per questa sera, a partire dalle 20:30 circa su Rai 1, per scoprire tutte le sorprese della seconda serata di Sanremo 2020.

Si ricorda che su Rai play è possibile rivedere quanto già andato in onda, comprese le esibizioni dei vari cantanti in gara.