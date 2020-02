Oggi, martedì 4 febbraio, U&D torna in onda con una nuova e movimentata puntata del Trono Over. Le anticipazioni che hanno dato gli addetti ai lavori sul portale Witty Tv, informano il pubblico che sarà ancora una volta Gemma Galgani la protagonista della giornata. Dopo aver tentennato parecchio sull'eccessiva esuberanza di Emanuele, la dama accetterà di fare con lui "la danza del cocco". Tina Cipollari, inoltre, metterà su una gara di ballo nella quale saranno coinvolti sia i membri del parterre che alcuni professionisti di Amici.

Gemma 'regina' di U&D Over: prima piange, poi balla

Dopo qualche giorno di pausa, il Trono Over torna a far compagnia al pubblico di U&D nel primo pomeriggio di martedì 4 febbraio. Le anticipazioni che ha fornito Witty Tv su quello che andrà in onda tra poche ore, riguardano soprattutto Gemma Galgani e la sua movimentata conoscenza con Emanuele.

Dopo aver versato copiose lacrime in camerino in seguito ai continui battibecchi con Tina Cipollari, la torinese entrerà in studio con un inaspettato sorriso, pronta a tutto pur di difendere il suo diritto all'amore anche a 70 anni.

La frequentazione con il cavaliere, però, va un po' a rilento: la dama, infatti, è frenata dall'eccessivo entusiasmo (anche fisico) che il suo corteggiatore ha.

Per provare a far scogliere la protagonista del dating-show, la bionda opinionista le proporrà di fare "la danza del cocco" con il suo spasimante, quella che ha già fatto nel recente passato prima con Jean-Pierre e poi con Juan Luis.

Lo studio di U&D diventa una sala da ballo

Dopo aver fatto avvicinare Gemma ad Emanuele con un particolare ballo, Tina Cipollari metterà su un siparietto che è destinato a far discutere. Nel corso della puntata di U&D del 4 febbraio, infatti, il pubblico assisterà all'ingresso in studio di alcuni ballerini professionisti di Amici, chiamati ad affiancare i protagonisti del Trono Over in una gara di danza improvvisata.

Umberto Gaudino, per esempio, si cimenterà in un passo a due con Valentina Autiero, mentre la Galgani non si tirerà indietro dallo sfoggiare le sue abilità da ballerina davanti a tutti i presenti.

Anna e Mattia di U&D Over si dicono addio

Dopo questo momento di divertimento e ilarità, Maria De Filippi chiamerà a centro studio una coppia che da qualche settimana fa molto discutere. Anna Tedesco, infatti, sembra essersi presa una cotta per un cavaliere tanto più giovane di lei, Mattia.

I due sono usciti più volte insieme e si sono scambiati anche delle affettuosità, ma in pochi hanno creduto al fatto che questa frequentazione potesse avere delle solide basi per il futuro.

Nel corso della puntata di U&D che andrà in onda oggi, il ragazzo interromperà la conoscenza con la dama dopo essersi reso conto che lei è molto più coinvolta di lui. Il gesto plateale che Anna ha fatto durante la sfilata trasmessa la settimana scorsa (sedersi sulle gambe del suo amato e fargli delle evidenti provocazioni), non è piaciuto a Mattia, che dunque metterà fine a questo rapporto.

La donna non protesterà più di tanto dopo essere stata lasciata, e questo farà infervorare sia Valentina che Gianni Sperti, che non perderanno occasione per attaccarla ed accusarla di non essere realmente intenzionata a cercare l'amore.