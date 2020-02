La storia d'amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri sta continuando ad affrontare dei momenti di confusione. Nonostante i due abbiano lasciato Uomini e donne per proseguire la loro relazione al di fuori, le cose non sembrano essere così distese.

La Platano, ospite in una sfilata nel talk show di Maria De Filippi, aveva fatto capire che le cose con il suo compagno non stessero andando bene. A seguito di questo evento, però, ci sono state delle evoluzioni nella vicenda trapelate dai profili Instagram di entrambi.

L'ultimo aggiornamento è una IG Stories di Guarnieri nel quale ha pubblicato la canzone "Scelgo ancora te" di Giorgia.

Le parole di Ida nell'ultima registrazione di Uomini e Donne

Nell'ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne, Ida ha annunciato la crisi con Riccardo. La dama, però, era troppo provata per entrare nel merito della vicenda e per tale ragione è stata molto vaga nel palesare i motivi. Ad ogni modo, dopo la sua apparizione in studio, entrambi i protagonisti hanno pubblicato dei contenuti su Instagram volti a fare maggiore chiarezza sulla questione.

L'ultimo aggiornamento è stato pubblicato da Guarnieri, il quale pare abbia mandato una frecciatina alla Platano.

La canzone pubblicata da Guarnieri su Instagram

Nel caso specifico, il cavaliere ha pubblicato una sua foto con al di sotto la canzone di Giorgia "Scelgo ancora te". In particolar modo, il protagonista si è soffermato sul punto in cui la canzone recita così: "Che si cade in due e in due ci si rialzerà”.

Tra mille rimpianti ed il perdono, io scelgo te". Riccardo non è stato esplicito nel contenuto, sta di fatto che non ha taggato la sua compagna. Tuttavia, i fan più attenti non hanno potuto fare a meno di credere, o quanto meno sperare, che sia un tentativo di riappacificazione.

Riccardo smentisce alcuni pettegolezzi

Prima di questo gesto, la Platano aveva pubblicato delle IG Stories nelle quali aveva dichiarato di essere giù di corda, mentre Guarnieri aveva registrato addirittura una diretta.

In tale occasione, il cavaliere ha esordito dicendo di non essere solito cimentarsi in questi Gossip sui social, ma ha sentito il bisogno di mettere a tacere dei pettegolezzi. In particolar modo, ci ha tenuto a smentire tutti i rumors sul loro conto secondo i quali si sarebbero lasciati a causa di alcune agenzie. In realtà, il lavoro non c'entra proprio nulla con i loro problemi di coppia.

Con tale intervento, il protagonista ha voluto difendere sia l'agenzia in questione, sia la sua compagna, o ex. Tra i due, dunque, è alquanto palese che ci sia una crisi, tuttavia, alla luce delle ultime dichiarazioni fatte da lui, è molto probabile che la coppia sia in fase di ricongiungimento.