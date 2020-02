Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la TV Soap di grandissimo successo sulle reti Mediaset. Le trame delle puntate in onda da domenica 9 a venerdì 14 febbraio 2020 su Canale 5 rivelano che Antonito Palacios e Lolita Casado riusciranno finalmente a diventare marito e moglie. Telmo Martinez, invece, confesserà a Fra Guillermo di essere perdutamente innamorato di Lucia Alvarado.

Una Vita, puntate 9-14 febbraio: il matrimonio di Antonito e Lolita

Le anticipazioni di Una Vita, in programma dal 9 al 14 febbraio 2020 su Canale 5, rivelano che Espineira sarà disposto persino a nuocere a Lucia pur di entrare in possesso dell'eredità dei Marchesi di Valmez.

Intanto, Victor e Maria Luisa giungeranno a sorpresa ad Acacias 38 per intervenire al matrimonio tra Antonito e Lolita. Inigo, invece, dirà a Tito che presto salirà sul ring in quanto ha trovato un valido avversario, mentre tutti i vicini si appresteranno a partecipare alle nozze della Casado e del Palacios. In seguito, la festa si sposterà nei locali de La Deliciosa, dove Telmo comincerà ad insospettirsi per l'assenza protratta dell'Alvarado. Peccato, che quest'ultima sia scivolata per le scale unte con del grasso, tanto da essere ritrovata da Martinez priva di sensi.

Telmo trova Lucia priva di sensi

Nel frattempo, Lazcano sponsorizzato da Inigo, vincerà il suo primo combattimento, mentre Marcelina confesserà di essere innamorata di Jacinto. Telmo e Lucia, invece, diventeranno sempre più complici, tanto da destare i sospetti del vecchio mentore. A tal proposito, il sacerdote rivelerà a Fra Guillermo di sospettare di Espineira per le minacce all'Alvarado. Intanto, il Barbosa proporrà a Tito un incontro con un pugile francese, mentre Martinez si recherà dalla cugina di Celia per convincerla a non diventare la moglie di Samuel.

Allo stesso tempo, l'anziano frate deciderà di affrontare a muso duro il priore. Durante il confronto, quest'ultimo rivelerà che il sacerdote era stato trovato, privo di vestiti, accanto alla figlia dei Marchesi di Valmez qualche tempo fa.

Fra Guillermo scopre che Martinez ama l'Alvarado

Gli spoiler di Una Vita in programma prossima settimana (9-14 febbraio 2020) sul canale del Biscione rivelano che l'Alvarado deciderà di sposare Samuel per poi convincerlo ad abbandonare Acacias 38 dopo la cerimonia.

Intanto, Antonito e Lolita partiranno per il loro viaggio di nozze, mentre Susana riceverà cattive notizie tramite un telegramma. Fra Guillermo, invece, rimprovererà il suo assistito per non avergli raccontato cos'è accaduto con Lucia. Il sacerdote, a questo punto, deciderà di raccontare tutta la verità sia sulla morte del cocchiere che quella dello zio Joaquin. Intanto, Trini accuserà un lieve malore durante una passeggiata con Celia, mentre Tito non si presenterà al combattimento, facendo arrabbiare Inigo. Infine, Fra Guillermo convincerà Martinez a prendere una decisione sul suo futuro, dopo aver capito che è innamorato di Lucia.

Ma ecco, che Ursula fraintenderà il suggerimento del mentore dopo aver spiato la loro conversazione.