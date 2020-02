Mancano poche ore all'inizio dell'edizione numero 70 del Festival di Sanremo, il primo condotto da Amadeus. In attesa di ascoltare i 24 brani in gara, i bookmakers si sono già sbilanciati pubblicando le quote dei possibili vincitori. I bookmakers, basandosi sui giudizi dati dai giornalisti che hanno già ascoltato i brani e stando a quelli che sono i rumors dell'opinione pubblica, danno per favorito quasi all'unanimità il rapper Anastasio e il suo brano "Rosso di rabbia" che da Snai viene dato a 5 volte la posta.

Anastasio è stato già sul palco dell'Ariston l'anno scorso come ospite, invece quest'anno per la prima volta è in gara nei big. A seguirlo tra i favoriti secondo la Snai, che è la principale agenzia di scommesse in Italia, è Alberto Urso proveniente dalla scuola di Amici. Il suo brano "Il sole ad est" è quotato 6,50. Sul podio abbiamo poi l'anima rock di Irene Grandi con il suo brano "Finalmente io" che viene data a 7.

Sanremo: la favorita per l'ultima posizione è Rita Pavone

Ma non c'è soltanto il vincitore.

I bookmakers hanno valutato anche chi potrebbe arrivare ultimo al Festival di Sanremo di quest'anno. Ebbene, in fondo alla classifica c'è molta varietà ma la favorita, sempre stando alle quote rilevate dalla Snai, è Rita Pavone con il brano "Niente (Resilienza 74)" che viene data a 4 volte la posta. A seguire il giovane proveniente dai talent Riki, Piero Pelù al suo esordio sul palco del Festival e Le Vibrazioni che vengono dati a 6,50.

Sanremo: gli ospiti delle 5 serate

Saranno 5 serate ricche di sorprese e di ospiti partendo da due punti fermi: Fiorello e Tiziano Ferro che saranno presenti ogni sera. Nel corso della prima puntata le donne che affiancheranno Amadeus alla conduzione saranno Diletta Leotta e la giornalista Rula Jebreal. Ospiti gli attori Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria e Pierfrancesco Favino oltre al gradito ritorno sul palco dell'Ariston di Albano e Romina.

Mercoledì 5 ad affiancare Amadeus ci saranno le giornaliste Rai Emma D'Aquino e Laura Chimenti. Grande attesa per la reunion dei Ricchi e Poveri, per Sabrina Salerno e la performance di Zucchero.

Giovedì 6 la conduzione è affidata alla modella Georgina Rodriguez, fidanzata di Cristiano Ronaldo, e alla conduttrice Alketa Vejsiu. Sarà una delle serate maggiormente ricche di ospiti: la star internazionale Lewis Capaldi, Massimo Ranieri, Mika e poi Roberto Benigni, forse il momento più atteso.

Venerdì 7 a co-condurre ci saranno Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello. Ospiti Johnny Dorelli e l'astro mondiale Dua Lipa.

La serata conclusiva sarà una vera parata di stelle. Alla co-conduzione ritorneranno Diletta Leotta e Francesca Sofia Novello, oltre a Sabrina Salerno. La serata vedrà anche la presenza di Mara Venier e Biagio Antonacci.