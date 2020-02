Abbandoni volontari ed eliminazioni hanno caratterizzato la registrazione del trono classico di Uomini e donne di ieri, giovedì 20 febbraio. Se Carlo Pietropoli ha dovuto affrontare "l'abbandono" dello studio di due corteggiatrici, Sara Shaimi ha effettuato una grossa eliminazione. Le esterne di Giovanna Abate, invece, hanno avuto un sapore agrodolce, mentre Daniele Dal Moro ha dovuto giustificare il suo comportamento in esterna con Beatrice.

Uomini e Donne, anticipazioni: Cecilia e Marianna hanno lasciato lo studio

Le cose tra Carlo e Cecilia sono andate avanti tra alti e bassi. Dopo la registrazione avvenuta il 13 febbraio, i due hanno avuto un confronto in camerino, litigando furiosamente. La corteggiatrice non ha apprezzato i modi di fare del tronista in studio, definiti poco teneri e disinteressati. In più le dà fastidio che quando la vede in difficoltà, non le va mai in soccorso. Il confronto è finito senza una reale conclusione e in studio gli animi si sono nuovamente riaccesi, nel momento in cui Cecilia ha visionato l'esterna di Carlo insieme a Ginevra.

A questo punto la Zagarrigo ha deciso di abbandonare lo studio. Il tronista l'ha inseguita, donandole un regalo che le ha comprato in settimana, ma la situazione non si è appianata e Carlo è ritornato a sedersi nella poltrona rossa da solo.

Durante gli ultimi giorni, sempre Carlo, ha deciso di non portare in esterna Marianna. La corteggiatrice non ha mostrato reali segni di fastidio, fino a quando il Pietropoli ha deciso di ballare con Ginevra.

Questo gesto ha fatto prendere una scelta drastica a Marianna, che senza dire nulla ha deciso di abbandonare lo studio. In questo caso, però, Carlo non si è recato nel backstage per riprenderla.

Gaetano eliminato da Sara

Per quanto riguarda il trono di Sara Shaimi, dopo la fine della registrazione del 13 febbraio, Sonny si è recato da lei per comunicarle la decisione di corteggiarla in esclusiva, mettendo da parte Giovanna e dichiarando di averla solo usata.

La tronista si è mostrata un po' titubante, ma a ogni modo ha deciso di tenerlo. L'Abate ha recriminato il comportamento della Shaimi, dicendole che un ragazzo che si comporta in questo modo in realtà non è un vero uomo. Sara si è mostrata indecisa, perché i suoi sentimenti per Sonny sono veramente confusi.

Per la Shaimi, però, i problemi non sono finiti qui. Infatti Gianni Sperti, in settimana, ha ricevuto una segnalazione su Gaetano: una ragazza gli avrebbe rivelato che il corteggiatore si trovava in albergo con una donna. Comunicata la cosa a Sara, la tronista si è subito recata presso tale albergo, dove ha trovato il corteggiatore in dolce compagnia.

Lui si è giustificato dicendo che era un'amica di lavoro e che il fidanzato di quest'ultima si trovava in giro per Roma. La risposta dell'amica, però, non ha confermato i fatti: infatti alla domanda "dove il tuo fidanzato", la ragazza ha risposto "in Cina". La poca chiarezza della situazione ha portato Sara a eliminare Gaetano.

Per Sara ci sono state novità anche sul fronte Giuseppe. Se il corteggiatore, nell'ultima registrazione, aveva deciso di andare via, ora ha cambiato idea. È tornato perché ci tiene veramente alla tronista e questo gesto alla Shaimi è piaciuto parecchio.

Alessandro si dichiara per Giovanna

Giovanna Abate invece, durante la settimana, ha ricevuto una sorpresa da parte di Sammy. La tronista ha festeggiato il suo compleanno e il corteggiatore si è presentato a casa sua. Lei l'ha fatto entrare, presentandogli tutta la famiglia. Successivamente sono usciti insieme: a bordo di una limousine, lui le ha regalato una collana, gesto che l'ha resa veramente felice.

La tronista non ha avuto la stessa sorte con Alessandro: nonostante abbiano fatto l'esterna proprio il giorno del suo compleanno, e nonostante lui lo sapesse, il corteggiatore non si è presentato con nulla, nemmeno con un pensiero.

Si è accesa una discussione, soprattutto sul fatto che il corteggiatore non si sia ancora dichiarato e proprio in quell'istante Alessandro ha confessato di avere una preferenza per l'Abate. Per questo motivo il ragazzo ha deciso di non presentarsi all'esterna con Sara e di dichiararsi per Giovanna.

Daniele Dal Moro, invece, è uscito in esterna con Angelica e Beatrice. Con quest'ultima le cose non sono andate benissimo, infatti la ragazza ha ammesso che non sa se è realmente interessata, per il semplice fatto che nel tronista nota alcuni atteggiamenti che non la convincono. Questa affermazione non è piaciuta tanto a Daniele, che ha espresso la sua volontà di comportarsi in esterna come meglio crede.