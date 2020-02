Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea 'Un posto al sole'. Nel corso della settimana che andrà dal 2 al 6 marzo saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Alberto comincerà a creare problemi al capomastro della ditta addetta ai lavori di ristrutturazione delle cantine del palazzo. Il commissario Landolfi avvierà le indagini per scoprire di più sulla morte di Sebastiano Rosato mentre la posizione di Fabrizio si aggraverà sempre di più.

Tra Filippo e Serena aumenteranno le distanze, mentre la vicinanza tra quest'ultima e Leonardo si farà sempre più pericolosa. Niko avrà parecchio a che fare con Alberto a causa di una compravendita, mentre l'uomo continuerà ad abbindolare Clara.

Alberto convincerà Clara a non abortire

Alberto riuscirà con i suoi modi a convincere Clara a non interrompere la gravidanza, ma qualcuno continuerà a non fidarsi di lui e proseguirà a minacciarlo. Marina è convinta del fatto che Fabrizio stia sacrificando la sua vita per proteggerla, cercherà di convincerlo a raccontarle la verità.

Raffaele e gli altri condomini si mostreranno impazienti di voler incontrare il capomastro della ditta che si occuperà delle opere di ristrutturazione di Palazzo Palladini, lavori che però cominceranno dal verso sbagliato sin dal primo momento.

Leonardo e Serena molto vicini

Mentre tra la Cirillo e Leonardo le distanze si accorceranno sempre di più, Filippo farà un incontro che lo colpirà molto. Il suo entusiasmo però verrà interrotto da un inatteso evento che lo sconvolgerà.

Nunzia cercherà invano di convincere sua figlia a non fidarsi di Palladini il quale sfodererà ancora una volta la sua cattiveria nei confronti di Raffaele. Guido in difficoltà con dei turisti cercherà l'aiuto di Michele e Tiziano.

Niko interessato ad una compravendita

La crescente intesa tra Serena e Leo finirà per infastidire inevitabilmente Filippo che si allontanerà sempre di più da sua moglie. Niko deciderà di voler acquistare l'auto di Alberto ma questa sua volontà gli creerà parecchi problemi sia con Susanna che con Giulia e Renato, tutti in totale disaccordo.

Raffaele esorterà Peppe, il capocantiere, a non ascoltare le richieste di Palladini e di procedere con i lavori di ristrutturazione.

Le indagini di Giovanna

Nel corso delle indagini sulla morte di Rosato, Giovanna di fronte agli elementi in suo possesso continuerà ad andare avanti per scoprire la verità. Niko comincerà una negoziazione con Alberto per la compravendita della sua autovettura. Dopo aver ricevuto una mail da suo marito, Serena si farà prendere dall'angoscia di fronte all'idea concreta della fine del suo matrimonio.

Roberto sarà sempre accanto alla Giordano

La posizione giudiziaria di Fabrizio diventerà sempre più grave e per questo motivo Marina si batterà per proteggerlo e ad aiutarla ci sarà Roberto Ferri.

Grazie all'aiuto di Franco, il giovane Poggi riuscirà a tenere Alberto in attesa in merito alla compravendita della sua macchina. Peppe romperà gli equilibri con i condomini del palazzo e per questo motivo la situazione precipiterà.