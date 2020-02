Ieri è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e donne. Nonostante il trono dedicato ai giovani non venga mandato in onda da più di una settimana, le registrazioni continuano il loro normale svolgimento. Durante la registrazione di ieri non sono mancati i colpi di scena e anche una segnalazione che riguarda Sara, che riporta il suo corteggiatore, Gaetano, avvistato in un albergo con una ragazza. Ecco le anticipazioni dettagliate.

Anticipazioni trono di Sara: scopre Gaetano in albergo con una ragazza

Durante la registrazione di Uomini e Donne, si parla anche di Sara. Dopo l'uscita con Giovanna, Sonny va in camerino per parlare con lei e Sara si mostra disposta a sentire le sue spiegazioni: ciononostante la ragazza nota che il ragazzo avanza delle scuse poco credibili. Anche in studio lo considerano falso e lui si giustifica ammettendo di aver usato Giovanna per far ingelosire Sara. Giovanna ribatte dicendo che non doveva permettersi di usare né lei né Sara e consiglia a quest'ultima di eliminare il ragazzo.

Lei si dimostra incerta riguardo la scelta dell'eliminazione e ammette di essere interessata a lui.

Per quanto riguarda Gaetano, a Gianni arriva una segnalazione di una persona che sostiene di aver visto il corteggiatore in albergo con una ragazza. Sara allora decide di chiamarlo con il telefono della redazione, lui risponde e la tronista le chiede dove si trova e di vedersi. Lui dice di aspettare che la raggiunge lui.

Lei comunque insiste nel sapere dove si trova e dopo un po' lui ammette di essere in hotel. Lei gli rivela di essere sotto l'hotel e lui dice che sta per scendere. Passano 20 minuti e scende, sembra essere sorpreso, ma in maniera negativa. Lei gli fa presente della segnalazione e gli chiede se può salire in camera, lui acconsente e prima di salire lei gli chiede con chi fosse in camera e lui ammette che stava lavorando con un'amica, che aveva il fidanzato e che quest’ultimo stava facendo un giro in centro.

Arrivata in camera, una matrimoniale, scopre questa ragazza cinese e lei gli chiede dove fosse il suo fidanzato e la ragazza risponde che si trovava in Cina, rilevando così la bugia di Gaetano, il quale aveva raccontato a Sara che il ragazzo della sua ''amica'' si trovava in centro a Roma. I due litigano e lei dichiara di non credergli più. Gaetano, arrivato in puntata, avanza delle scuse e replica nuovamente dicendo che si trovava in una camera di albergo per lavoro. Gianni, Lorenzo e Sara reputano impossibile che sabato mattina, alle 10:00, il ragazzo stesse per lavori in un hotel, con una ragazza.

Lei decide quindi di eliminare il ragazzo, il quale va via. La tronista esce anche con Matteo, ma i due litigano tutto il tempo perché lei lamenta il fatto che lui non gli dedica attenzioni. In puntata Maria consiglia al ragazzo di essere se stesso, senza essere duro.

Anticipazioni Carlo: Cecilia si elimina nuovamente

Si parla di Carlo, Cecilia è seduta nella sedia rossa, ciò significa che è stata portata in esterna, mentre Marianna no. Cecilia, dopo la litigata avvenuta a Milano, è andata in camerino dal ragazzo e hanno iniziato a litigare dato che la ragazza si aspettava un avvicinamento da parte del tronista dopo averla vista in lacrime, mentre in realtà lui è andato via.

I due litigano anche in puntata, tanto che Cecilia abbandona ancora una volta lo studio. Questa volta Carlo la insegue e i due discutono dietro le quinte del programma. In seguito lui entra in studio e prende un regalo che aveva fatto alla ragazza. Durante l'esterna con Ginevra, lei decide di praticare ginnastica artistica, la sua passione. Lui si trova molto bene con lei, anche in studio, tanto che ammette di aver parlato di Ginevra a sua mamma e di aver pensato a lei tutta la settimana. Cecilia allora si alza e va via nuovamente.

Anticipazioni trono di Giovanna

Si passa poi a Giovanna, la quale riceve una sorpresa da parte di Sammy. Il ragazzo, in occasione del compleanno di lei, decide di andare sotto casa sua a mezzanotte per farle una sorpresa.

Lui la chiama mentre lei era a festeggiare con amici e parenti e la ragazza lo fa salire e lo invita a festeggiare con loro. Giovanna gli fa conoscere la mamma, sottolineando che è stato per educazione e non per dimostrare qualcosa in più. Successivamente i due lasciano la festa e lui la porta in una limousine, dove le regala una collana. A fine esterna Giovanna si ritiene molto soddisfatta perché lei cerca queste attenzioni da un ipotetico ragazzo.

Scende poi Alessandro, che si era dichiarato sia per Giovanna, sia per Sara. In esterna con l'Abate si comporta in modo scortese: lui afferma di sapere che era il compleanno della ragazza, ottenendo per risposta dalla tronista che allora avrebbe dovuto portarle almeno un mazzo di fiori.

I due discutono anche sul fatto che il ragazzo non si sia ancora dichiarato e durante la discussione la tronista fa per andarsene, ma ad un certo punto lui ammette di avere un preferenza per lei. Arrivato in puntata però Alessandro parla solo con Sara, accantonando Giovanna, e la diretta interessata glielo fa notare. Alla fine lui decide comunque di corteggiare definitivamente Giovanna.

Anticipazioni trono Daniele

Si passa poi al percorso di Daniele: per lui scendono Angelica e Beatrice. Con la prima, fanno una bella esterna. Lei decide volontariamente di bucare la ruota della macchina prima di vedersi, per far poi guidare lui e simulare un guasto durante l'appuntamento.

Il risultato è molto divertente ed entrambi ridono di gusto. Anche con Beatrice l'esterna è andata bene: i due sono in una casa e si fanno domande per conoscersi, per poi in seguito andare in un locale per bere un bicchiere di vino. Al locale lei si lamenta dicendo che è tutto il giorno che lei fa domande a lui, ma lui non chiede niente di lei e questo fa scemare il suo interesse nei suoi confronti. Daniele dice poi di essere sicuro di quello che fa e che anche da questo riesce a capire com'è fatta la ragazza. In studio Maria chiede se è interessata o meno al ragazzo e lei ammette di sentirsi frenata dal fatto che Daniele parla solo di se stesso, senza ascoltare gli altri, e inoltre afferma che è molto diverso dal video di presentazione.

In studio Sara balla con Matteo, Carlo dopo un po' balla con Ginevra e Marianna esce dallo studio, senza che Carlo neanche ci faccia caso.