Carlo Pietropoli e Daniele Dal Moro sono i protagonisti del Trono Classico di Uomini e donne. I due giovani sembrano non avere affatto un buon rapporto, tanto che nell'ultima intervista per il magazine del programma si sono lanciati delle frecciatine a vicenda. I due giovani condividono il percorso sull'ambita poltrona rossa assieme a Sara Shaimi. Mentre l'ex gieffino ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione sul suo "rivale", Carlo Pietropoli si è aperto con la redazione del dating-show.

L'unico appunto che Dal Moro ha fatto su Carlo è stato quello di precisare che non vuole dire nulla su una persona di cui non ha un minimo di considerazione: "Lui faccia e dica ciò che vuole, non mi importa".

Carlo dice la sua su Daniele Dal Moro

Carlo Pietropoli, intervistato dal Magazine di Uomini e Donne, al contrario di Daniele Dal Moro ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto dure sul suo collega. Secondo il 28enne veneziano, Daniele è un ragazzo a cui piace autoelogiarsi, definirsi carismatico, bello ed educato da solo senza tenere conto dell'opinione degli altri.

Al contrario Carlo è convinto che il comportamento mostrato dal suo collega nelle varie puntate dimostri tutt'altro rispetto a come Daniele ama descrivere se stesso: "Credo sia anche una persona un po' acida".

Inoltre Carlo Pietropoli ha detto la sua anche in merito alla breve conoscenza tra Daniele e Ginevra: "La sua è stata solo una sceneggiata". Il tronista è sicuro che Dal Moro non sia mai stato interessato alla sua corteggiatrice, ma bensì sia stata solo una mossa per dimostrare di essere un duro.

Prima di concludere la sua intervista al Magazine di Uomini e Donne, Carlo ha ammesso che non avrà mai un rapporto d'amicizia con Daniele Dal Moro, poiché è sicuro che i due non troveranno mai un punto d'incontro. Infine ha ironizzato: "L'unica cosa che abbiamo in comune è il colore dei capelli per fortuna".

U&D, registrazione giovedì 20 febbraio

Giovedì 20 febbraio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata al Trono Classico.

Dalle anticipazioni fornite dal sito del dating-show condotto da Maria DE Filippi è emerso che Daniele Dal Moro è finito di nuovo al centro delle polemiche. In puntata sono state trasmesse le esterne dell'ex gieffino effettuate con Angelica e con Beatrice. Con la prima l'imprenditore veronese si è molto divertito, poiché la corteggiatrice ha inscenato la rottura di una gomma dell'automobile. I due per tutto il tempo hanno riso, scherzato e si sono conosciuti.

Per quanto riguarda Beatrice, i due giovani si sono conosciuti di fronte ad un bicchiere di vino. Nel corso dell'esterna la corteggiatrice ha zittito il tronista per fagli presente che ha parlato solamente lui.

Una volta tornati in studio per commentare l'accaduto, la ragazza è rimasta convinta del suo pensiero. Ma non solo: Beatrice ha accusato Daniele di non permettere alle persone di farsi conoscere, tanto da avere trovato un ragazzo diverso dal video di presentazione. Le critiche sono state mal digerite dal diretto interessato, che ha cercato di dissociarsi da quanto detto dalla ragazza. Infine Ginevra ha deciso di corteggiare solamente Carlo Pietropoli, abbandonando il breve percorso di conoscenza con Daniele Dal Moro.