Martina Nasoni è intervenuta ai microfoni di Radio Radio nella trasmissione 'Non Succederà Più'. Durante il programma di Giada Di Miceli, la vincitrice del Grande Fratello 13 ha fornito la sua opinione sui concorrenti del GF Vip 4. Ma non solo: incalzata dalla conduttrice, Martina ha commentato il percorso di Daniele Dal Moro sul Trono Classico di Uomini e donne. Per chi non avesse seguito la vicenda, Martina e Daniele si sono conosciuti all'interno del reality-show di Canale 5. Una volta usciti dalla casa più spiata d'Italia i due giovani hanno intrapreso una tormentata frequentazione.

Giada Di Miceli ha confessato alla Nasoni che non ha mai apprezzato alcuni atteggiamenti mostrati dal veronese. La risposta dell'ex gieffina non ha fatto altro che confermare le parole della conduttrice radiofonica: "Diciamo di sì, certe cose se le poteva anche risparmiare".

Martina commenta il trono di Daniele Dal Moro

Giada Di Miceli, senza troppi giri di parole, ha chiesto a Martina Nasoni cosa pensasse di Daniele Dal Moro nel ruolo di tronista a Uomini e Donne. La replica di Martina Nasoni non si è fatta attendere: “Ho trovato un po’ di incoerenza”.

La 21enne umbra ha spiegato che, quando si parlò di una sua ipotetica partecipazione al dating-show di Canale 5, Daniele la criticò duramente fino ad insultarla.

Alla conduttrice radiofonica la 'ragazza dal cuore di latta' ha precisato che non sta seguendo il percorso del modello veronese nel programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Sebbene Martina spesso riceva dai suoi fan dei video sulla nuova esperienza televisiva di Daniele, la giovane ha tagliato corto: “Non lo guardo, perché non mi interessa”.

Per quanto riguarda la possibilità di trovare l’anima gemella sul piccolo schermo, la vincitrice del GF 13 è apparsa piuttosto titubante; ma nonostante questo ha augurato il meglio al suo ex fidanzato.

Prima di concludere il capitolo legato a Daniele Dal Moro, Martina Nasoni ha lanciato l'affondo: "Sarà il tempo a parlare, tempo al tempo". In merito alla possibilità di salire sul Trono Classico di Uomini e Donne, Martina Nasoni con tutta sincerità ha ammesso che se gli venisse data la possibilità di intraprendere questo percorso, la giovane accetterebbe senza alcun problema.

Daniele Dal Moro criticato da Rosi: ‘Insensibile’

Lo scorso giovedì 13 febbraio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata al Trono Classico. Stando alle anticipazioni fornite dal Vicolo delle News, Daniele Dal Moro sarebbe finito al centro di un'aspra bufera mediatica a causa del suo comportamento. In particolare il modello veronese, durante i casting delle aspiranti corteggiatrici, prima avrebbe chiesto il peso ad una ragazza curvy, poi le avrebbe messo di fronte una bilancia per sincerarsi della verità. Una volta tornati in studio, Daniele sarebbe stato attaccato duramente da un personaggio storico del pubblico, Rosi.

Quest'ultima avrebbe etichettato il tronista come un ragazzo cattivo, arrogante e insensibile verso le donne. A gettare altra benzina sul fuoco, ci avrebbe pensato anche Giovanna Abate.