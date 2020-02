Giovedì 13 febbraio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al Trono Classico. Sul portale del Vicolo delle News si legge che la maggior parte della puntata è stata incentrata su Daniele Dal Moro. A causa dei suoi modi di fare l'imprenditore veronese sarebbe finito al centro di una polemica. In particolare l'ex gieffino sarebbe stato protagonista di un acceso scontro con una signora del pubblico e con Giovanna Abate.

Daniele finisce nel mirino di Rosi e Giovanna Abate

La nuova registrazione del Trono Classico, ha visto una sola esterna per Daniele Dal Moro.

Il giovane ha deciso di uscire con Angelica e di metterla alla prova come casalinga. Una volta tornati in studio Maria De Filippi ha spiegato ai presenti che siccome Daniele ha dei gusti molto difficili, la produzione gli ha dato la possibilità di assistere ai provini delle aspiranti corteggiatrici.

La talpa del Vicolo delle News ha riferito che Dal Moro avrebbe fatto alle ragazze delle domande un po' provocatorie. Ma non è finita qui: ad una ragazza un po' in carne, Daniele prima gli avrebbe chiesto il suo peso, poi gli avrebbe messo di fronte una bilancia.

L'atteggiamento del tronista veronese avrebbe mandato su tutte le furie il pubblico presente in studio. In particolare la signora Rosi avrebbe definito Daniele Dal Moro una persona cattiva, insensibile verso le donne e arrogante.

Il noto portale di Gossip ha svelato, che i modi di fare dell'ex gieffino hanno scatenato anche l'ira di Giovanna Abate. Quest'ultima avrebbe criticato duramente il suo collega; ma non sarebbe mancata la replica del diretto interessato.

Dal Moro infatti, avrebbe invitato Giovanna a pensare al suo percorso piuttosto che a lui. Al contrario Sara si sarebbe schierata dalla parte del veronese.

Giulio Raselli chiede scusa a Giovanna

Durante la registrazione del 13 febbraio erano presenti in studio anche Giulio Raselli e la sua scelta Giulia D'Urso. Al loro ingresso Giovanna Abate avrebbe fatto qualche smorfia di troppo, ma poi avrebbe salutato la coppia.

Una volta presa la parola, l'ex tronista di Valenza ne avrebbe approfittato per fare rivolgere le sue scuse all'ex corteggiatrice romana. Il Raselli avrebbe spiegato che dopo aver rivisto le registrazioni relative alla sua scelta, si è reso conto di essere stato troppo duro nei confronti di Giovanna. A quel punto la romana non ha potuto fare che deporre l'ascia di guerra e accettare le scuse di Giulio Raselli. Quest'ultimo poi avrebbe raccontato a Maria De Filippi ed ai presenti in studio, che la liaison con Giulia prosegue a gonfie vele e che entrambi stanno vivendo un momento d'oro.