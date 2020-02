Caos in Rai: la conduttrice di Domenica In, Mara Venier, è finita nella bufera mediatica dopo la pubblicazione di un post su Facebook da parte dell'ispettore della Rai Nando Clemenzi e ricondiviso anche dal Consigliere di Amministrazione Riccardo Laganà, oltre che da altri lavoratori della stessa azienda. È una notizia, questa, che sta lasciando tutti a bocca aperta. È impensabile che Mara, la conduttrice che sta regalando al programma domenicale di Rai 1 degli ascolti record, possa avere avuto un comportamento non educato con le maestranze Rai.

Nel post si parla chiaramente di aggressioni verbali e personali poste in essere da Mara nei riguardi di lavoratori impegnati nelle loro normali mansioni professionali. Insomma, un problema di non poca importanza sta travolgendo la conduttrice veneziana che, sicuramente, avrà modo di difendersi nelle dovute sedi.

Mara Venier accusata di aggressioni verbali verso i dipendenti Rai

Il post pubblicato da Nando Clemenzi è davvero molto pesante, capace di macchiare la carriera di qualsiasi personaggio del mondo dello spettacolo.

‘L'aggressione verbale - offese personali, insulti irriferibili e minacce perpetrata nei confronti di un nostro collega nello svolgimento delle sue normali funzioni professionali - posta in atto dalla conduttrice del programma è solo l'ultimo episodio increscioso di una lunga sequenza che impatta negativamente sull'intera categoria degli ispettori di produzione’. Così inizia il post dell’ispettore della Rai.

Parole molto dure usate verso la Venier che non lasciano alcuna ulteriore interpretazione. Quello che colpisce nel post è il fatto che Clemenzi faccia riferimento non solo alla conduttrice della domenica pomeriggio di Rai 1, ma anche a tanti altri importanti personaggi della stessa azienda, che non mancano di eccessi e protagonismo dietro le quinte. Si dice che da tempo si è in balia degli umori dei conduttori che si traducono in vere e proprie discriminazioni.

Tutto ciò verrebbe a creare un clima lavorativo tutt’altro che sereno e tranquillo. L’ispettore Rai, però, non si ferma qui con le accuse; dice che questi comportamenti sono avallati dai referenti aziendali che pare subiscano una pressione psicologica, in virtù dei loro rapporti di sudditanza.

Mara Venier smentisce ogni accusa e sta procedendo per vie legali

Clemenzi, a conclusione del post, si augura che vengano prese le azioni e i provvedimenti necessari per porre fine a questa condizione e per evitare che si possa riproporre una situazione simile in futuro. Mara Venier, dal canto suo, contattata da 'Affari Italiani', ha prontamente smentito ogni accusa: dice di aver già dato mandato ai suoi avvocati dichiarandosi, così, estranea alle vicende raccontate dall’ispettore Rai.

Periodo non molto semplice per la conduttrice che si ritrova coinvolta in un polverone mediatico non destinato a calmarsi in poco tempo. Intanto, domenica prossima andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, in cui Mara, dopo aver intervistato la sorella di Morgan, proseguirà a parlare dello scandalo che ha coinvolto il Festival di Sanremo, vinto da Diodato, tra Bugo e Morgan. Non mancherà, sicuramente, un suo riferimento a questa difficile situazione.