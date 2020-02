Tempo di cambiamenti ad Il Segreto, la TV Soap, tra le più viste in questo momento in Italia. Gli spoiler delle puntate, andate in onda a settembre 2019 in Spagna e tra qualche settimana su Canale 5, svelano che la fine dell'undicesima stagione coinciderà con l'uscita di scena di molti personaggi. Stiamo parlando di Maria Castaneda, Gracia Hermosa, Prudencio Ortega e Berengario, i quali abbandoneranno il cast per ragioni diverse.

Il Segreto: Maria torna a Cuba da Gonzalo

Le anticipazioni de Il Segreto, in programma nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5, annunciano un salto temporale, che movimenterà di parecchio le vicende ambientate a Puente Viejo.

Nel dettaglio, il salto temporale di ben quattro anni poterà all'ingresso di nuovi e l'uscita di scena di vecchi personaggi tra cui Gracia, Maria e Prudencio.

Tutto inizierà nel momento in cui la Castaneda riuscirà a porre fine alla vita di Fernando durante un confronto all'ultimo sangue alla Casona. Dopodiché, la sorella di Matias prenderà una decisione sulla sua permanenza a Puente Viejo. La giovane, infatti, deciderà di dare una seconda chance al marito Gonzalo. Per questo motivo, lascerà Puente Viejo per imbarcarsi con Esperanza e Beltran per Cuba.

Dall'altro canto, Raimundo e Francisca saranno costretti a trasferirsi a Madrid dopo la distruzione della Villa. Possiamo svelare che la coppia non farà parte della story-line per qualche tempo.

Prudencio, Lola e Consuelo si trasferiscono in Italia, Pablo Armeno muore

Ma l'uscita di Maria non sarà l'unica che coinciderà con la fine dell'undicesima stagione de Il Segreto, in quanto le trame rivelano la partenza di Lola e Prudencio, intenzionati a trasferirsi in Italia.

La Mendana e l'Ortega, infatti, decideranno di abbandonare il paesello per raggiungere Saul e Julieta dopo essersi giurati amore eterno. In questo frangente, Consuelo si unirà ai coniugi, in quanto intenzionata a stare accanto all'Uriarte, scappata a Roma per rifarsi una vita lontano da tanto dolore. A tal proposito, i telespettatori scopriranno che lo strozzino Pablo Armeno morirà dopo essere rimasto ferito durante l'incendio appiccato da Fernando.

Gracia perde la vita, Berengario e Don Anselmo escono di scena

Inoltre, i seguaci di Canale 5 dovranno dire addio ad uno dei personaggi femminili più amati dello sceneggiato. Stiamo parlando di Gracia, che perderà la vita durante il finale di stagione, sebbene le cause siano ancora avvolte nel misteriose. Infine, Berengario e Don Anselmo lasceranno sgomenti i compaesani del piccolo borgo. Il primo, infatti, deciderà di rifarsi una vita con l'amata Marina, mentre il secondo si ritirerà a vita privata dopo aver aiutato il popolo nella lotta contro Garcia Morales.