Nuovo appuntamento con le novità su Una Vita, la TV Soap che narra le vicende ambientate nel vecchio quartiere di Acacias 38. Le trame delle prossime puntate, che andranno in onda tra qualche settimana su Canale 5, rivelano che Tito Lazcano deciderà di rischiare la propria esistenza pur di salvare quella di Flora Barbosa, ma il piano non avrà il risultato sperato.

Una Vita: Inigo si indebita con Andres

Le anticipazioni di Una vita, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che ad Acacias 38 giungerà Tito, un pugile che susciterà gli interessi di Inigo.

A tal proposito, il Barbosa diventerà il suo promotore sportivo negli incontri di boxe, peccato che quest'ultimo dovrà vedersela con Salvador, un altro agente con il quale Lazcano aveva firmato un contratto legale. Borras, a questo punto, sosterrà di avere ogni diritto sugli introiti del boxeur. Dall'altro canto, il fratello di Flora sospetterà che il forestiero non abbia a cuore la salute dell'amico, tanto da prendersi cura del pugile. Per questo motivo l'uomo si indebiterà con lo strozzino Andres, in questo modo potrà dare il denaro necessario al promotore rivale per cedergli Tito.

Tutto questo darà inizio a una serie di colpi di scena, che vedranno il povero Inigo come protagonista.

Flora viene sequestrata, Tito ha una massa al cervello

Le trame di Una Vita rivelano che Tito avrà un malore. I medici, dopo averlo sottoposto ad alcuni esami, gli scopriranno una massa nel cervello. Di conseguenza lo obbligheranno a sospendere tutti gli incontri di boxe, se non vuole rischiare di morire da un momento all'altro.

Per tale ragione il Barbosa non riuscirà a guadagnare i soldi necessari per estinguere la prima parte del debito contratto con Andres. A tal proposito, lo strozzino continuerà a pressare Inigo, tanto da recarsi tutti i giorni alla cioccolateria per obbligarlo alla restituzione del denaro. Durante una di queste visite, l'usurario passerà alle maniere forti, tanto da sequestrare Flora, minacciando il fratello di gravi ritorsioni, se si azzarderà a chiamare le guardie civili.

Lazcano pestato nel tentativo di salvare la Barbosa

Ovviamente il pasticcerie racconterà tutto a Leonor e Liberto, mentre tacerà ogni cosa con Lazcano, temendo una sua rabbiosa reazione. Tuttavia, il pugile apprenderà presto la verità, visto che inizierà a provare dei sentimenti per Flora. Per questo motivo tenterà con ogni mezzo di strapparla dalle mani del pericoloso Andres. Peccato che Tito avrà la peggio, tanto da tornare ad Acacias 38 gravemente ferito. I telespettatori, a questo punto, scopriranno che il pugile è stato brutalmente pestato durante il tentativo di salvataggio della Barbosa.

Cesareo, nel frattempo, comincerà a insospettirsi, tanto da spiare le mosse di Inigo e degli amici dopo aver visto la prolungata assenza di Flora dietro il bancone de La Deliciosa.