Sabato 29 febbraio andrà in onda la settima puntata di C'è Posta per te, il people show ideato e condotto da Maria De Filippi che, ogni settimana, tiene incollati al televisore milioni di telespettatori.

Questo sabato, a differenza delle precedenti puntate, gli ospiti famosi non saranno nel programma per fare una sorpresa a gente comune ma saranno loro stessi protagonisti di una storia. Dalle pagine ufficiali di C'è Posta Per Te, si viene a sapere che il duo comico Pio e Amedeo farà consegnare l'invito alla coppia formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez saranno tra gli ospiti della settima puntata di c'è Posta per Te in onda sabato 29 febbraio in prima serata su Canale 5. A renderlo noto, la pagina ufficiale del programma di Maria De Filippi che svela inoltre che, a chiamarli in studio, saranno Pio e Amedeo.

Il duo comico di 'Emigratis' infatti, ha chiesto aiuto al people show di Maria de Filippi per un motivo ben preciso.

I due vogliono convincere Belen e Stefano a contribuire economicamente ad uno strampalato progetto, così come era accaduto in passato con Mario Balotelli.

Come noto infatti, Pio e Amedeo in passato, avevano mandato la posta anche al calciatore della nazionale, 'scroccandogli' il denaro per l'acquisto di un auto al fratello di Amedeo.

Anche questa volta il duo comico pugliese sarà accompagnato da Gabriele Grieco e, con molta probabilità, l'invito a Belen e Stefano avrà un fine del tutto simile a quello precedente con Balotelli.

In attesa di scoprire quali saranno le richieste di Pio e Amedeo alla coppia Belen-Stefano, si viene a sapere che i quattro non saranno gli unici ospiti della settima puntata di C'è posta per te.

Anche Gonzalo Higuain tra gli ospiti della settima puntata di C'è Posta Per te

Dalle anticipazioni pubblicate anche sull'account ufficiale di C'è Posta Per te, si apprende che, tra gli ospiti del nuovo appuntamento di sabato 29 febbraio, ci sarà anche il calciatore Gonzalo Higuain, chiamato in trasmissione per fare una sorpresa a qualche fan. Il centravanti della Juventus quindi, sarà protagonista di una delle storie raccontate da Maria De Filippi e, solo con la messa della settima puntata, si scoprirà chi avrà la fortuna di incontrarlo.

In attesa della nuova puntata, continua il successo del people show di Maria De Filippi che, ogni settimana, registra un vero e proprio boom di ascolti, battendo la concorrenza delle altre reti.