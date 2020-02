Sabato 8 febbraio, dalle ore 20:40, andrà in onda la finale del Festival di Sanremo 2020. Amadeus concluderà la settantesima edizione del Festival accogliendo sul palco quattro donne che lo affiancheranno nel corso della lunga diretta: torneranno Diletta Leotta, Sabrina Salerno e Francesca Sofia Novello, mentre farà il suo esordio a Sanremo Mara Venier, una delle conduttrici più amate della televisione italiana.

Non mancheranno, poi, le canzoni di Tiziano Ferro e i momenti comici di Fiorello, vero e proprio mattatore di questa edizione del Festival.

Molti gli ospiti annunciati per la serata: tra i più attesi vi è Biagio Antonacci.

Sanremo, tra gli ospiti anche il cast del film di Faustro Brizzi

Nel corso della lunga diretta vi sarà spazio per la musica italiana ed estera; il più atteso è Biagio Antonacci, che tornerà sul palco dell'Ariston cinque anni dopo la sua ultima ospitata. Attesi poi anche i Gente de Zona, gruppo musicale cubano dai numerosissimi successi e che hanno raggiunto la notorietà mondiale nel 2014 dopo aver duettato con Enrique Iglesias nel singolo Bailando.

Atteso poi sul palco anche il cast del film 'La mia banda suona il pop' di Fausto Brizzi: Diego Abatantuono, Cristian De Sica, Angela Finocchiaro, Paolo Rossi e Massimo Ghini promuoveranno nella serata più importante del Festival la pellicola che uscirà nella sale cinematografiche italiane il prossimo 20 febbraio. Nel corso della serata si esibirà anche Leo Gassmann, vincitore tra le Nuove Proposte.

Da non escludere, infine, la presenza di qualche sorpresa come accaduto nelle serate precedenti (quando hanno fatto la loro comparsa il campione di tennis Nole Djokovic e Cristiano Ronaldo, due degli sportivi più importanti dell'intero circuito mondiale).

Il meccanismo di votazione della finale

Nel corso della serata sarà protagonista la gara. I 23 concorrenti rimasti (Morgan e Bugo sono stati squalificati dopo che quest'ultimo ha abbandonato il palco in seguito alla scelta di Morgan di modificare il testo, inserendo delle dure critiche rivolte al suo compagno di duetto) si esibiranno con i loro brani e verranno valutati dalla giuria demoscopica (che peserà per il 33%), dalla giuria composta da stampa, tv, radio e web (che peserà per il 33%) e dal televoto (che peserà per il 34%).

Al termine di tutte le esibizioni verranno eliminate 20 canzoni e i tre concorrenti rimasti si sfideranno per aggiudicarsi la finale.

A quel punto i voti ottenuti precedentemente verranno azzerati e si procederà a una nuova votazione, anch'essa con il sistema misto utilizzato in occasione della prima. Al termine verrà annunciato l'ordine del podio e il nome del vincitore.