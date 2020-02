La trama della puntata de Il Segreto di oggi, 7 febbraio, è incentrata soprattutto sui primi effetti positivi che le cure dell'infermiera Dori stanno avendo sulle gambe di Maria. La Vilches, infatti, dietro esplicita richiesta della paziente, ha iniziato a praticarle l'agopuntura, e questa terapia sta già avendo dei risvolti incoraggianti per le condizioni di salute della donna.

Durante l'episodio del 7 febbraio, però, quando verrà messo al corrente dei progressi di Maria, Fernando Mesia avrà una reazione del tutto inattesa.

L'uomo, infatti, s'infurierà con l'infermiera, intimandole di sospendere subito la cura che sta consentendo alla Castaneda di sentirsi meglio.

Fernando non vuole che Maria guarisca

Fernando si mostrerà molto preoccupato all'idea che Maria possa guarire e riprendere a camminare, e l'infermiera non riuscirà a capire il motivo di questa sua reazione. La verità emergerà sicuramente nelle prossime puntate de Il Segreto.

Finora sappiamo che Mesia è riuscito nel suo intento di allontanare Francisca da Maria, facendo in modo che a prendersi cura della giovane fosse una persona di sua fiducia, ovvero l'infermiera Dori.

Tuttavia, nel corso della puntata del 7 febbraio, l'uomo non sarà per niente soddisfatto del buon esito dell'agopuntura sulle gambe di Maria, lamentandosene proprio con la Vilches.

Intanto, la storia d'amore tra Prudencio e Lola continuerà ad essere costellata di difficoltà. La ragazza aveva deciso di lasciare il suo amato, temendo ripercussioni da parte di Donna Francisca. Nonostante ciò, i due riusciranno a riavvicinarsi, e questa situazione spingerà la Montenegro ad elaborare un nuovo piano per dividerli.

Donna Francisca Montenegro trama per allontanare Lola da Prudencio

La perfida Montenegro ha da sempre ostacolato la relazione tra Lola e Prudencio, e in diverse occasioni ha minacciato la ragazza che avrebbe preso dei drastici provvedimenti se avesse continuato a frequentare l'uomo. Nonostante l'opposizione della matrona e un primo passo indietro da parte della giovane, Prudencio è riuscito a convincere la giovane a non porre fine per sempre al loro bellissimo rapporto.

L'uomo aveva anche pensato di vendicarsi della dark-lady con la complicità di Matias e Marcela, ma poi aveva preferito desistere dai suoi propositi. Francisca, invece, quando apprenderà che nonostante le sue macchinazioni la coppia è più unita che mai, deciderà di non darsi per vinta. E così inizierà a studiare un altro piano per far sì che Ortega e Lola si lascino una volta per tutte.