La casa del Grande Fratello continua a far parlare di sé: infatti, nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello Vip si sarebbe consumata l'ennesima lite tra due concorrenti, Antonella Elia e Valeria Marini. La discussione tra le due sarebbe degenerata, e la Elia avrebbe spinto la nota showgirl.

Cosa è accaduto

La nota showgirl Valeria Marini sarebbe entrata come concorrente temporanea nella casa del Grande Fratello Vip durante la quattordicesima puntata, lunedì 24 febbraio: un evento che ha suscitato non poco scontento per un'altra showgirl nota al pubblico italiano, Antonella Elia.

Infatti, la Marini è entrata nella casa più spiata d'Italia proprio a causa di alcuni commenti poco graditi della Elia sul suo fisico ('c...a colossale') e per zittire alcune voci messe in giro da Antonio Zequila, il quale ribadisce di aver avuto una storia con la ex primadonna del Bagaglino.

Se la questione con Zequila è stata messa a tacere rapidamente, con una confessione della donna ('Un corteggiamento c'è stato') non parrebbe altrettanto con la Elia: infatti, da qualche ora le due donne sembrerebbero in lite continua, tra insulti e battibecchi.

Nel pomeriggio del 27 febbraio, la lite tra le due concorrenti si sarebbe fatta ancora più accesa: la Elia, in una discussione, avrebbe spintonato la Marini, e sarebbero dovuti intervenire altri concorrenti della Casa per dividere le due donne. La lite sarebbe nata a causa di un motivo religioso: la Marini, rea di indossare un crocifisso, sarebbe stata presa di mira dalla Elia, la quale le avrebbe dato un forte spintone sul seno.

'Mi hai messo le mani addosso (...) devi essere squalificata' ha tuonato così la donna, lamentandosi di avere un segno rosso, lasciatole dalla Elia, la quale ha prontamente risposto 'Non hai sentito niente, hai solo plastica'. La produzione del Grande Fratello Vip prenderà provvedimenti?

Antonella Elia e Valeria Marini

Il rapporto tra la showgirl del Bagaglino e quella di Non è la Rai apparirebbe insanabile ai più: non sono mancati, dalla prima puntata della messa in onda del Grande Fratello Vip di quest'anno, continui battibecchi tra le due, dentro e fuori dalla casa.

Fondamentale per capire quanto il rapporto sia così incrinato tra le due concorrenti è stato l'incontro avvenuto tra Valeria Marini e Rita Rusic: le due donne avrebbero discusso a causa dell'ex marito della Rusic, Vittorio Cecchi Gori, il quale avrebbe avuto poco dopo la loro separazione una storia con la Marini. La Rusic, nella lite con la bionda showgirl, sarebbe stata supportata da Antonella Elia e Antonio Zequila, i quali avrebbero fatto dei commenti poco gradevoli sul fisico della Marini. Cosa accadrà?