Le trame dello sceneggiato Una vita, continuano ad appassionare con numerosi colpi di scena. Dagli spoiler relativi agli episodi in programma in Spagna questa settimana si evince che un nuovo componente dei Palacios desterà parecchia preoccupazione. Si tratta del piccolo Moncho, figlio di Lolita e Antonito, che verrà trasportato immediatamente in ospedale a causa della febbre alta. La diabolica Genoveva Salmeron, invece non riuscirà ad impedire a Marcia di incontrare suo marito Felipe Alvarez Hermoso.

La brasiliana troverà finalmente il coraggio per far sapere all’avvocato tutto ciò che le ha rivelato Andrade sull’alleanza stretta tra sua moglie e Santiago.

Una Vita, trame Spagna: Moncho si ammala, Mendez sospetta di Santiago e Genoveva

Saranno come al solito movimentate, le prossime puntate spagnole della soap Una Vita. Le anticipazioni di ciò che i telespettatori potranno vedere sull'emittente televisiva La 1 TVE dal 24 al 28 febbraio 2020, dicono che Marcia confesserà a Felipe quello che ha appreso tramite Andrade su Genoveva e Santiago.

Intanto Camino grazie a Liberto si recherà in prigione per far visita a Maite, e vorrà fare il possibile per farla tornare in libertà. Successivamente gli abitanti di Acacias 38 quando verranno a conoscenza che la pittrice ha subito un brutale pestaggio in carcere, vorranno convincerla ad evadere. La nipote di Armando, nel corso di un’intervista rilasciata al Seler affermerà di non poter lasciare andare Camino poiché la ama.

Non appena Ramon darà il consenso a Lolita per far battezzare il figlio Moncho con l’acqua di Cabrahigo, il bambino si ammalerà. Genoveva si scaglierà contro Marcia dicendole di aver mentito a Felipe, mentre Mendez sarà convinto che Santiago e la Salmeron siano i responsabili della morte di Ursula.

Il figlio di Lolita e Antonito ricoverato in ospedale, Bellita caccia di casa il marito

Cinta, dopo aver ricevuto un'offerta per andare in tournée in Argentina, deciderà di sposarsi con Emilio.

Nel contempo Bellita condividerà con sua figlia i suoi sospetti sull'orientamento sessuale di Jose. Il figlio di Lolita e Antoñito verrà ricoverato in ospedale d’urgenza. Bellita sorprenderà suo marito baciare Julio sulla guancia, invece Cesareo vedrà una signora con il volto coperto e crederà si tratti di Genoveva. Jose si preparerà a dire la verità alla moglie su suo figlio Julio, su invito di Cinta. Felicia farà delle indagini sul rapporto tra Camino e Ildefonso, e apprenderà che sua figlia vuole fare scagionare Maite. Carmen abbastanza preoccupata, deciderà di andare a Cabrahigo per cercare Ramon e Antonito.

Jose, dopo essere stato cacciato di casa dalla moglie Bellita, si trasferirà nella pensione. Intanto quest’ultima litigherà con Alodia per averle nascosto la relazione tra suo marito e Julio.