Riavvicinamento in corso tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri? È questa la domanda che si stanno facendo i fan di Uomini e donne da qualche ora, e più precisamente da quando lui si è esposto sui social network con un gesto che altro non sembra che una dichiarazione d'amore alla compagna. L'ex protagonista del Trono Over, infatti, ha pubblicato sul suo account il brano "Scelgo ancora te", e in tanti hanno pensato che sia una dedica neppure troppo velata nei confronti della dama con la quale fa coppia da qualche tempo.

Riccardo riappare sul web dopo l'assenza a Uomini e Donne

La storia d'amore tra Ida e Riccardo, non sta vivendo un bel momento: questo è quello che si è dedotto leggendo le anticipazioni di una puntata di Uomini e Donne Over che è stata registrata pochi giorni fa. Se la Platano non è riuscita a trattenere le lacrime quando le è stato chiesto come andassero le cose col compagno (la dama non ha risposto a nessuna domanda precisa, ma si è limitata a piangere a dirotto in studio), Guarnieri non ha proprio preso parte alla registrazione nella quale si è parlato del suo rapporto.

Dopo che in rete ha cominciato a circolare il Gossip secondo il quale lui e la fidanzata sarebbero in forte crisi a causa del suo ingresso in un'agenzia di spettacolo, il pugliese ha deciso di metterci la faccia per chiarire alcune cose.

In una diretta che ha fatto su Instagram non molto tempo fa, il cavaliere ha precisato: "Ho letto che le nostre discussioni sono dovute a un'agenzia. Non è assolutamente così, lei non sapeva nemmeno che sarei entrato a farne parte".

Ancora mistero sulla crisi tra i due di Uomini e Donne Over

Riccardo ha anche informato i suoi followers che, non appena si è reso conto del clamore mediatico che ha suscitato il suo ingresso nell'agenzia di Pamela Perricciolo, ha deciso di uscirne per evitare inutili chiacchiere.

"Odio fare queste cose, ma era doveroso per cercare di sistemare tutto", ha fatto sapere il protagonista di Uomini e Donne tramite il suo account Instagram personale.

Guarnieri ha anche ribadito più volte che Ida non c'entra nulla con il suo avvicinamento ad un'agenzia che aveva il compito di procurargli lavoro e serate in giro per l'Italia: "Questo non è mai stato un problema tra noi, ma voglio salvaguardare sia lei che l'agenzia".

A modo suo, dunque, sembra che il pugliese abbia confermato che le cose tra lui e la Platano non vanno molto bene: ancora sconosciuti, però, i motivi che hanno causato l'ennesima crisi di coppia.

Riccardo romantico sul web fa sognare i fan di Uomini e Donne

A pochi giorni dalla diretta nella quale ha chiarito la sua posizione circa l'ingresso nell'agenzia della Perricciolo (della quale non intende più fare parte), Riccardo è riapparso su Instagram per un motivo molto diverso.

Come dimostra una Stories che molti siti di gossip stanno pubblicando in queste ore, Guarnieri ha condiviso sul suo profilo una canzone d'amore che altro non sembra che una dedica romantica ad Ida.

"Scelgo ancora te" di Giorgia: è questo il brano che il pugliese ha allegato ad una sua foto in bianco e nero. Il testo di questo pezzo ("Si cade in due e in due ci si rialzerà") racconta di una persona che, nonostante le mille difficoltà della vita, non esita neppure un secondo nello scegliere tutti i giorni la sua amata.

Inutile dire che la presunta dedica che il cavaliere del Trono Over ha fatto alla Platano, sta facendo sognare i loro tanti fan.

La bresciana, infine, non si sta esponendo più di tanto sui social network in merito alle voci che la vorrebbero lontanissima dal compagno: soltanto il giorno dopo la registrazione di Uomini e Donne alla quale ha partecipato per fare una sfilata, la dama ha pubblicato un video nel quale diceva di avere il morale a terra.