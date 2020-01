Nelle ultime ore non si parla d'altro sui siti di Gossip: Ida Platano e Riccardo Guarnieri sarebbero di nuovo in crisi. Le lacrime che la dama ha versato in studio nella puntata di U&D Over che è stata registrata il 30 gennaio, fanno pensare che la sua storia d'amore stia vivendo un momento difficile per motivi che la stessa non ha voluto palesare. "Vicolo delle News", però, ha provato a dare una spiegazione logica a questa presunta rottura: il fatto che il cavaliere sia da poco entrato a far parte di un'agenzia di spettacolo, potrebbe aver contribuito all'allontanamento dalla fidanzata.

Riccardo cambia vita dopo U&D: ora lavora con un'agenzia

L'assenza di Riccardo Guarnieri alla registrazione di U&D di ieri, giovedì 30 gennaio, potrebbe dipendere da un suo nuovo impegno lavorativo. Il blog "Vicolo delle News", infatti, ha scoperto che il pugliese è da poco entrato a far parte di un'agenzia di spettacolo che non molti mesi fa è stata sulla bocca di tutti: si parla della "Dreaming Management", la società che un tempo era gestita da Eliana Michelazzo e di recente è stata rilevata dall'ex socia Pamela Perricciolo.

Proprio in questi giorni, dunque, il cavaliere del Trono Over è stato ufficializzato nella "rosa" dei personaggi famosi che l'agente gestisce e ai quali procura ospitate in discoteca oppure agli eventi in giro per l'Italia.

Stando a quello che si vocifera in rete, potrebbe essere questo uno dei motivi che avrebbero allontanato in modo irrimediabile i due protagonisti del dating-show, soprattutto sapendo che Ida Platano non ha mai fatto serate e non ha mai lavorato per nessuna agenzia.

Lo sfogo di Ida dopo le lacrime a U&D

Se Riccardo non si è ancora esposto sui social network dopo le voci che sono circolate sulla sua vita privata, Ida ha usato Instagram per informare i suoi tanti fan sullo stato d'animo che aveva il giorno successivo alla registrazione di U&D alla quale ha partecipato.

Venerdì 31 gennaio, dunque, la Platano ha pubblicato una Stories nella quale augurava una buona giornata ai suoi followers.

Nel filmato in questione, inoltre, la bresciana ha detto: "Eccomi. Il mio morale è molto a terra, ma ci sono. Buon lavoro".

La protagonista del dating-show, dunque, sembra aver confermato a suo modo che il rapporto con Guarnieri non va come lei vorrebbe, anzi.

Ida torna a U&D e piange a dirotto

La relazione tra Ida e Riccardo, nata negli studi di U&D due anni fa circa, oggi starebbe vivendo l'ennesimo periodo di crisi. A far riaccendere i riflettori su questo amore dopo mesi di silenzio, son state le lacrime che la Platano ha versato ieri, 30 gennaio, nel corso della puntata del Trono Over alla quale ha partecipato eccezionalmente.

Come raccontano le anticipazioni della registrazione del dating-show che c'è stata ieri, la bresciana è tornata agli Elios solo per prendere parte alla sfilata del giorno che ha visto tutte le dame del parterre confrontarsi sul tema "Stasera mi dirai di sì".

Dopo che la parrucchiera ha fatto la passerella, gli opinionisti e la conduttrice le hanno chiesto come andasse con Guarnieri: lei non è riuscita a rispondere a nessuna domanda perché ha iniziato a piangere a dirotto senza mai fermarsi.

Riccardo non era presente in studio ieri, perciò non si è capito bene cosa sia accaduto tra lui ed Ida e soprattutto perché lei ha versato copiose lacrime soltanto sentendo nominare quello che dovrebbe essere il suo fidanzato e promesso sposo.

Gli affezionati fan di U&D, però, sono certi che non è finita qui: con molta probabilità, già nel corso delle prossime puntate si saprà qualcosa in più su questa storia e sulle ragioni che hanno causato questa crisi ancora tutta da confermare.