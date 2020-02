Il Paradiso delle Signore 4 prosegue con gli episodi ricchi di sorrisi e sentimenti. Nella puntata di giovedì 6 febbraio ci saranno momenti di emozioni contrastanti per Agnese e Armando, dopo la serata trascorsa insieme a casa Cattaneo. Silvia, presa dai sensi di colpa sulla paternità di Federico, deciderà di confidarsi con Don Saverio per alleggerire il suo peso. Inoltre, tra Marcello e Lorena scatterà un bacio e questo scatenerà in Roberta una gelosia che non pensava di poter provare. Infine, Salvatore e Marcello, si sdebiteranno con Vittorio facendo a lui e sua moglie un regalo davvero speciale.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4 di giovedì 6 febbraio: Agnese e Armando proveranno a stare distanti

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di giovedì, 6 febbraio, raccontano che tra Agnese e Armando ci saranno dei sentimenti contrastanti. I due amici, infatti, proveranno a stare lontani dopo i momenti di profonda vicinanza trascorsi la sera a cena dai Cattaneo, ma per loro non sarà facile seguire questo proposito. L'atteggiamento di Silvia continuerà ad essere molto strano, ma la donna preferirà tenersi tutto dentro e non parlarne con suo marito.

La signora Cattaneo, dopo aver appreso che il padre di suo figlio non è Luciano, non riuscirà a lungo a sopportare il peso e deciderà di confidarsi con il parroco. Attraverso la confessione, la donna racconterà tutto a Don Saverio.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata del 6 febbraio: Silvia parlerà con Don Saverio

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 del 6 febbraio rivela che, nella puntata di giovedì, Silvia parlerà al prete del segreto che potrebbe mettere in discussione la sua vita e distruggere la sua famiglia.

Nel frattempo, i ragazzi della caffetteria si recheranno al grande magazzino per ringraziare Vittorio in maniera speciale. Dopo il prezioso aiuto del signor Conti che ha invogliato la clientela del Paradiso a riempire il loro bar per seguire il Festival di Sanremo, Salvatore e Marcello consegneranno il loro regalo a Vittorio. I coniugi Conti riceveranno un biglietto per assistere dal vivo alla serata del Festival di Sanremo.

Più tardi, tra Marcello e Lorena la forte attrazione si intensificherà e scatterà un bacio. Il gesto tra i due non passerà inosservato, infatti ad assistere alla scena ci sarà proprio Roberta. La signorina Pellegrino continuerà a ripensare al bacio di Barbieri con la starlette anche quando, la sera, si troverà a casa dei Cattaneo. La reazione non indifferente a quel bacio farà riflettere Roberta che comincerà ad interrogarsi sui suoi reali sentimenti nei confronti dei due ragazzi.