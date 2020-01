Che tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri ci fosse del gelo, lo si era intuito dall'atteggiamento che entrambi hanno assunto sui social network nell'ultima settimana. Le anticipazioni della puntata di Uomini e donne che è stata registrata oggi, giovedì 30 gennaio, informano i telespettatori che soltanto la dama era presente in studio. Dopo aver preso parte alla sfilata del giorno, la parrucchiera è scoppiata a piangere quando le è stato domandato come andassero le cose col compagno: in preda alla disperazione, la bresciana non ha risposto nulla, lasciando intendere che potrebbero essersi addirittura lasciati.

Ida in lacrime negli studi di Uomini e Donne

Soltanto una settimana fa, Ida e Riccardo avevano partecipato insieme alla registrazione di una puntata di Uomini e Donne che dovrebbe andare in onda tra pochi giorni: in quell'occasione, i due avevano confermato di essere innamorati ma di discutere spesso per futili motivi.

Oggi, nel corso di un nuovo appuntamento con il Trono Over, è successo qualcosa di inaspettato: il blog "Il Vicolo delle News", infatti, anticipa che soltanto la Platano era presente in studio perché ha preso parte alla sfilata che le dame hanno fatto.

Quando qualcuno le ha chiesto come va con Guarnieri, però, la bresciana è scoppiata a piangere ed ha preferito non rispondere ad alcuna domanda nello specifico.

Le prime anticipazioni che sono trapelate sulla registrazione del 30 gennaio, dunque, non sono affatto positive per i fan della coppia: stando al pianto della parrucchiera e al suo mancato commento alla storia con il fidanzato, sembra proprio che tra loro sia capitato qualcosa di grave (c'è addirittura chi ipotizza che potrebbero essersi detti addio per l'ennesima volta).

La malinconia di Ida su IG prima di registrare Uomini e Donne

Che la registrazione odierna di Uomini e Donne fosse importante per scoprire qualcosa in più sulla relazione tra Ida e Riccardo, lo avevano intuito tutti quelli che nelle ultime ore sono incappati nel profilo Instagram della dama. Nella giornata di oggi, giovedì 30 gennaio, la Platano ha pubblicato ben due canzoni malinconiche sul suo profilo, lasciando intendere che la sua vita sentimentale non sia tutta rose e fiori.

"Forza e coraggio" di Alessandra Amoroso e "Un senso" di Vasco Rossi sono i brani che la parrucchiera ha condiviso con i suoi follower poche ore fa, facendo aumentare i sospetti su un'ennesima crisi in corso con Guarnieri. Leggendo le anticipazioni della puntata del Trono Over che ha avuto luogo questo pomeriggio a Cinecittà, tutti i sospetti sono stati confermati: la coppia nata davanti alle telecamere sta attraversando un momento difficile, anche se non si sa bene di cosa di tratti perché lei non ha voluto rispondere ad alcuna domanda a riguardo.

L'infinito tira e molla tra Ida e Riccardo a Uomini e Donne

Se Ida e Riccardo stanno ancora insieme oppure se si sono lasciati, è presto per dirlo: nella registrazione di Uomini e Donne alla quale ha partecipato oggi, infatti, la dama non ha dato nessuna notizia specifica sul suo rapporto. La Platano e Guarnieri, dunque, potrebbero essere di nuovo in crisi dopo un breve periodo di serenità: poco prima di Natale, infatti, i due hanno deciso di lasciare la trasmissione per viversi nella quotidianità. Tutto sembrava procedere al meglio fino a poche settimane fa, quando i più attenti fan hanno notato uno strano distacco tra i due sia nel privato che sui social network.

Le lacrime che la bresciana ha versato oggi in studio, dunque, potrebbero essere l'antipasto dell'ennesimo ritorno suo e di Guarnieri nel cast del dating-show che ha dato loro fama e successo in questi anni.