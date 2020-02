Domani, mercoledì 5 febbraio, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne: le anticipazioni che ha appena fornito Witty Tv, informano i telespettatori che il prossimo appuntamento con il Trono Over sarà incentrato sulle novità che riguardano alcuni membri del parterre. Anna Tedesco, per esempio, sarà lasciata da Mattia, mentre Samuel Baiocchi sarà accusato da ben tre dame di non sapere cosa vuole. Spazio, infine, per la seconda parte della gara di ballo che è iniziata oggi tra Gemma Galgani e altri protagonisti dei "senior".

Nuova delusione per Anna a Uomini e Donne

È appena terminata la messa in onda di una puntata molto movimentata di Uomini e Donne Over: Gemma Galgani si è lasciata andare a balli scatenati con il corteggiatore Emanuele, e questo ha spinto Tina Cipollari ad organizzare su due piedi una gara tra questa coppia ed altre.

Domani, infatti, su Canale 5 sarà trasmessa la seconda parte di questa competizione improvvisata alla quale parteciperanno alcuni protagonisti del parterre e i professionisti di Amici.

Le anticipazioni del 5 febbraio, inoltre, fanno sapere che Anna Tedesco si ritroverà faccia a faccia con Mattia ad una settimana dal loro ultimo incontro.

Il cavaliere prenderà la decisione di chiudere con la dama a causa del gesto plateale che lei ha fatto nei suoi confronti nel corso della precedente sfilata (lei si è seduta sulle gambe di lui e l'ha provocato avendo addosso soltanto una sottoveste).

La protagonista del dating-show si mostrerà delusa ma comprensiva, non opponendosi in nessun modo alla presa di posizione dell'uomo che ha frequentato appassionatamente per una decina di giorni.

A scagliarsi contro Mattia, infatti, sarà soprattutto Valentina Autiero, che metterà in dubbio la sincerità del cavaliere e dirà che ha interrotto la conoscenza con Anna non per quello che ha fatto durante la sfilata, ma perché non è mai stato realmente interessato a lei.

Samuel preso di mira da Tina e alcune dame di Uomini e Donne Over

Un altro cavaliere che domani sarà messo fortemente in dubbio è Samuel Baiocchi: le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne del 5 febbraio, infatti, fanno sapere che sia Tina Cipollari che tre dame del parterre avranno qualcosa da rimproverare all'uomo.

L'opinionista, d'accordo con Aurora e Alessia, accuserà il protagonista del Trono Over di non sapere cosa vuole davvero: anche per questo motivo, le conoscenze di Samuel con le signore finiscono dopo poche uscite.

Ida e Riccardo ospiti 'litigiosi' alla prossima di Uomini e Donne

La puntata settimanale di Uomini e Donne Over, si concluderà con un momento dedicato ad una delle coppie più amate di questo Trono: Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Probabilmente soltanto giovedì 6 febbraio, infatti, il pubblico di Canale 5 assisterà al ritorno in studio della dama e del cavaliere che per mesi sono stati sulla bocca di tutti con i loro tira e molla.

I due racconteranno di essere innamorati ma di litigare spesso per futili motivi: anche davanti a Maria De Filippi, infatti, i piccioncini inizieranno a discutere perché lui si è dimenticato di fare gli auguri di compleanno a Gemma Galgani.

Come è noto (leggendo le anticipazioni dell'ultima registrazione dei "senior"), la parrucchiera bresciana sarà ospite anche nella puntata successiva, ma da sola. Dopo aver partecipato alla sfilata del giorno, Ida non riuscirà a trattenere le lacrime quando le chiederanno come vanno le cose con Riccardo.

Pare, dunque, che i due stiano vivendo un periodo di fortissima crisi ma ancora non sono stati resi noti i motivi di questo ennesimo momento di "down".