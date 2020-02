La ristrutturazione della cantina, partita come una trama secondaria di Un posto al sole, sta suscitando molto interesse tra gli spettatori. In molti hanno iniziato ad immaginare questa nuova sezione di Palazzo Palladini come una sorta di Terrazza 2.0, dove i ragazzi potranno rinverdire i fasti di quello che un tempo era teatro di feste e momenti esilaranti. Col tempo i personaggi sono cresciuti e la Terrazza è diventata un posto per famiglie, ma la cantina potrebbe cambiare nuovamente le carte in tavola mostrando al pubblico un luogo solo per ragazzi.

Al momento questa abitazione dovrebbe ospitare solo Patrizio e Vittorio, ma non si conoscono le esatte dimensioni di questo nuovo ambiente di Palazzo Palladini, che potrebbe contenere anche molti più ospiti. Nelle prossime puntate, inoltre, verrà presentato un nuovo simpatico personaggio che si occuperà di dirigere i lavori. Di seguito le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, relativi a questa divertente storyline, che andranno in onda dal 2 al 6 marzo alle 20:45 su rai 3.

Un nuovo personaggio

I condomini di Palazzo Palladini avranno modo di fare la conoscenza del simpatico capocantiere che si occuperà della ristrutturazione delle cantine che ospiteranno Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e Vittorio (Amato Alessandro D'Auria), ma i lavori non partiranno esattamente nel migliore dei modi e sin da subito si presenteranno alcuni problemi. Nel frattempo Raffaele (Patrizio Rispo) si scontrerà con Alberto Palladini (Maurizio Aiello) che darà dimostrazione di non essere cambiato affatto, mentre Guido (Germano Bellavia), in difficoltà con due turisti, chiederà l’aiuto di Michele (Alberto Rossi) e Tiziano (Lucio Caizzi).

Niko vuole la macchina di Alberto

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Niko (Luca Turco) inizierà ad interessarsi all'acquisto dell'auto di Alberto, ma la sua idea potrebbe non incontrare il gradimento dei suoi genitori e di Susanna (Agnese Lorenzini). In seguito il giovane Poggi deciderà di far partire la trattativa, ma risulterà chiaro sin da subito che tale compravendita non sarà affatto semplice.

Nel frattempo Raffaele dovrà far capire a mastro Peppe che dovrà concentrarsi sui lavori per la cantina ignorando qualsiasi richiesta dell'ex avvocato Palladini.

Peppe contro i condomini

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Peppe Capasso comincerà a stufarsi delle continue richieste dei condomini di Palazzo Palladini e la situazione potrebbe precipitare da un momento all'altro. Nel frattempo Niko, grazie al prezioso aiuto di Franco Boschi (Peppe Zarbo), riuscirà a capovolgere la situazione e a prendere in mano le redini della trattativa per l'acquisto dell'automobile di Alberto, tenendo quest'ultimo sulle spine.