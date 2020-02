La casa più spiata d'Italia continua a far parlare di sé: la modella siciliana Clizia Incorvaia ha insultato, nella mattinata del 22 febbraio il modello Andrea Denver con queste parole: "Sei un pentito (...) Io con i pentiti non ci parlo". Parole molto forti verso l'uomo e pronunciate perché la modella si sarebbe risentita a causa della nomination avvenuta la sera prima in trasmissione.

Cosa è accaduto

Venerdì sera è andata in onda la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, condotta come sempre da Alfonso Signorini, una puntata piena di sorprese e inaspettate eliminazioni (Pacifico Settembre, in arte Pago) e, ovviamente, non sono mancate le nomination: ad essere nominati sono stati Clizia Incorvaia, Antonella Elia, Paola di Benedetto e Andrea Montovoli; alla modella siciliana, però, non è piaciuto il gesto di Andrea Denver, reo di averla nominata, a suo dire, per un futile motivo.

Al termine della trasmissione gli animi si sarebbero scaldati un po' troppo: la Incorvaia avrebbe accusato Andrea Denver con parole molto forti: "Sei un pentito (...) Io con i pentiti non ci parlo, sei un falso". Le affermazioni della ex moglie di Francesco Sarcina, leader delle Vibrazioni, avrebbero scosso profondamente il concorrente, il quale è scoppiato a piangere per poi venire consolato da Adriana Volpe e Paola di Benedetto. La reazione della showgirl quando è venuta a sapere delle lacrime di Denver da Patrick Ray Pugliese, suo amico, è stata altrettanto dura: "Ma cosa piange, è una femminuccia" ha tuonato la donna visibilmente arrabbiata.

Gli epiteti usati contro Andrea Denver sarebbero stati molto forti: la modella siciliana dovrebbe conoscere, meglio di chiunque altro, cosa comporti usare aggettivi simili e, sopratutto, la gravità di tali accuse. Al momento, sulle varie piattaforme social le persone avrebbero richiesto a gran voce la squalifica di Clizia Incorvaia.

Clizia Incorvaia nella casa del GF Vip

Clizia Incorvaia ha vissuto finora molto tranquillamente il percorso nella casa del Grande Fratello: dopo le dichiarazioni sul suo matrimonio con Francesco Sarcina, infatti, avrebbe finalmente ritrovato l'amore, infatuandosi di un altro concorrente della casa, Paolo Ciavarro.

La donna, quindi, ha vissuto un periodo decisamente sereno nella casa del Grande Fratello e, nonostante i vari litigi tra gli altri concorrenti, non si sarebbe mai schierata per l'uno o per l'altro.

Paolo Ciavarro, dopo la lite della donna con Andrea Denver, avrebbe peraltro espresso il suo stupore e dichiarato alla Incorvaia di pensare tuttora alle parole dei suoi genitori (Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi), i quali avrebbero espresso delle preoccupazioni sulla neonata love story.

Clizia, sentendo queste parole, avrebbe sbottato anche contro Ciavarro.

Cosa accadrà? La produzione prenderà dei provvedimenti per i toni usati dalla donna? La prossima puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda lunedì 24 febbraio alle 21:45 su Canale 5.