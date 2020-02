Dopo l’uscita di scena di Trini Crespo (Anita Del Rey) dalla fortunata soap Una vita, i telespettatori italiani nelle vicende ambientate ad Acacias 38 non vedranno neanche un altro storico personaggio femminile. La donna in questione è Celia (Ines Aldea), che perderà la vita dopo essersi attaccata in modo ossessivo alla piccola Milagros, l’ultima erede di Ramon Palacios (Juanma Navas). Per la precisione, la moglie di Felipe farà una tragica fine nel disperato tentativo di impedire al padre di Antonito e Maria Luisa di trasferirsi nella capitale francese con la nascitura.

Una Vita, trame: Fulgencia abbandona il paese, Ramon furioso con Celia

Le anticipazioni spagnole sullo sceneggiato Una Vita relative alle puntate in onda su Canale 5 si preannunciano drammatiche. Per iniziare, le trame saranno caratterizzate dal lutto di Trini, che chiuderà per sempre gli occhi dopo aver messo al mondo Milagros soltanto da pochi giorni. La moglie di Ramon esalerà l’ultimo respiro sotto lo sguardo di Celia a causa di un’apparente crisi respiratoria. Successivamente, la consorte di Felipe si affezionerà ancora di più all’ultima erede del Palacios, a tal punto da riuscire a sbarazzarsi della tata Fulgencia per poter passare le sue intere giornate al fianco della neonata.

Ebbene sì, dopo la fuga della balia assunta da Lolita e Antonito, la commerciante di tinte per capelli non si separerà per alcun motivo da Milagros, arrivando addirittura a criticare la Casado dicendole di non poter dare la giusta educazione alla piccola. La situazione diventerà sempre più complicata quando Ramon, dopo aver cominciato a riprendersi dal lutto subito, si scaglierà contro Celia. Il borghese rimprovererà la moglie dell’avvocato, per aver passeggiato con sua figlia per le strade di Acacias 38 per parecchie ore, senza farla mangiare.

Il Palacios deciso a partire, la moglie di Felipe non vuole separarsi da Milagros

A questo punto il padre di Antonito e Maria Luisa, oltre ad invitare la Alvarez Hermoso ad essere più responsabile con la sua bambina, ordinerà a Fabiana di non allontanarsi mai da Milagros. Dopo aver avuto l'acceso diverbio con Ramon, Celia racconterà una versione diversa al marito, mentre quando si troverà da sola mostrerà dei segni di vera e propria follia.

La commerciante di tinte per capelli, ancora sofferente per il recente aborto, si rivolgerà a Milagros come se fosse sua figlia, decidendo di chiamarla con il suo stesso nome. Il Palacios Senior, quando si renderà conto della pazzia della migliore amica della sua defunta moglie, farà una scoperta sconcertante. Il borghese rimetterà piede nella camera di Trini e si accorgerà subito che in un cuscino ci sono alcune gocce di sangue. Sotto shock e indeciso sul da farsi, Ramon sceglierà di proteggere la sua bambina, invitando Antonito, Lolita, e Fabiana, ad unirsi al suo viaggio. Celia, non appena verrà a conoscenza che il suocero della Casado è intenzionato a raggiungere Maria Luisa e Victor a Parigi insieme a Milagros, disposta a tutto per non rinunciare alla neonata, si renderà protagonista di un gesto terribile.

La morte della Alvarez Hermoso, il padre di Antonito viene arrestato

La moglie di Felipe approfitterà di un momento di distrazione a casa dei Palacios, precisamente nel corso di una notte, per poter rapire Milagros. La commerciante di tinte per capelli non riuscirà nel suo intento, poiché Ramon la fermerà quando vedrà la sua bambina tra le sue braccia. La Alvarez Hermoso, dopo aver avuto un duro scontro con il Palacios, sarà vittima di un incidente mortale. La consorte di Felipe morirà all’istante, dopo essere caduta dalla finestra dell’appartamento del Palacios: a ritrovare il corpo senza vita della borghese saranno Lucia e Telmo nel bel mezzo di una lite.

Il decesso di Celia avrà delle gravi conseguenze su Ramon, che finirà in prigione con l’accusa di omicidio. A seguito di un salto temporale di ben dieci anni, il suocero di Lolita verrà scagionato e troverà il coraggio per confessare la verità all’Alvarez Hermoso. L’avvocato, non apprenderà soltanto che la sua dolce metà è morta dopo aver tentato di uccidere il suo caro amico. In particolare il Palacios farà sapere a Felipe che Celia prima di passare a miglior vita, fece morire sua moglie. Infine il vedovo di Trini, deciso a recuperare il tempo perduto con Milagros farà il possibile per farla tornare a vivere ad Acacias 38.