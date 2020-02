Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea 'Un posto al sole'. Nel corso della settimana che andrà dal 10 al 14 febbraio saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Alberto Palladini, nei vari tentativi per recuperare la sua credibilità nei cantieri navali, subirà una violenta aggressione. Giulia Poggi, dopo essere stata messa in guardia dai suoi familiari, chiuderà definitivamente i rapporti con il suo truffatore e cadrà nello sconforto più totale.

Patrizio e Vittorio decideranno di andare a vivere da soli, stanchi dell'invadenza continua dei loro familiari. Eugenio tornerà a sorpresa a Napoli per seguire un nuovo caso di camorra.

Giulia cadrà nello sconforto

Dopo essere stata più volte messa in guardia dai suoi figli e dalla sua amica Ornella, Giulia deciderà di affrontare finalmente Marcello in cerca della verità. La donna vivrà un momento di smarrimento e sembrerà davvero credere alle parole dell'uomo. Solo dopo capirà di aver commesso un grave errore e metterà fine al suo rapporto virtuale con l'uomo.

Dopo questa chiusura la Poggi cadrà nello sconforto ma troverà il sostegno dei suoi familiari.

Andrea a Arianna saranno convocati dal tribunale

Arianna riceverà la convocazione da parte del tribunale dei minori per la pratica di adozione, ma la ricerca di Andrea si rivelerà essere davvero difficile per la donna. Vittorio Del Bue comincerà a sentirsi di troppo a casa sua e cercherà di trovare una soluzione insieme al suo amico.

I due ragazzi, decisi a riappropriarsi dei loro spazi, decideranno di andare a vivere insieme. La notizia della loro imminente convivenza preoccuperà parecchio sia Guido che Raffaele. Il Giordano pur di fermare suo figlio finirà per coinvolgere anche Renato nella questione. Raffaele infatti chiederà al dottor Poggi di scambiare la sua cantina con quella di Del Bue.

Alberto in cerca di una soluzione

Dopo aver capito di essere davvero in una cattiva posizione e che il suo ruolo lavorativo ai cantieri è davvero a rischio, Alberto cercherà in ogni modo di rimediare ai suoi sbagli e comincerà a muoversi pur di risolvere la questione. Palladini si metterà in contatto con una sua vecchia conoscenza per risolvere i suoi problemi lavorativi ma questa sua scelta finirà per allarmare parecchio Clara che, impaurita, coinvolgerà sua madre nella vicenda. Nunzia, pur di proteggere sua figlia, finirà per chiedere l'aiuto di un uomo legato al suo misterioso passato. Il magistrato Eugenio Nicotera farà ritorno a Napoli per contrastare l'ascesa di un pericoloso clan criminale.

Poco dopo Alberto Palladini subirà una violenta aggressione.