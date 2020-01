Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà mostrato il turbolento ritorno di Andrea da Londra. Nonostante i presupposti iniziali siano più che positivi, lui e Arianna si troveranno, però costretti in seguito, a fare i conti con le loro insanabili divergenze. I due però non saranno i soli a dover affrontare una crisi, dal momento che Filippo e Serena saranno sempre più distanti. In questa settimana, verrà dato inoltre ampio spazio alla truffa romantica ai danni di Giulia Poggi, mentre verranno svelati alcuni dettagli sorprendenti sulla maestra Gagliardi che mostreranno questa storyline sotto una luce tutta nuova.

Di seguito le anticipazioni e le trame approfondite di tutti gli episodi di Un posto al sole, che andranno in onda nella settimana da lunedì 3 a venerdì 7 febbraio.

Lunedì 3 febbraio: il video della maestra

Rientrato da Londra, Andrea (Davide Devenuto) avrà modo di trascorrere un'infuocata notte di passione assieme a sua moglie Arianna (Samanta Piccinetti), anche se in seguito la situazione si complicherà. Filippo (Michelangelo Tommaso), conscio di aver esagerato con la sua gelosia verso Serena (Miriam Candurro), cercherà di parlare alla moglie per rimediare ai suoi errori.

Nel frattempo in rete inizierà a girare un video che mostra l'aggressione perpetrata dalla maestra Maria Grazia Gagliardi (Tiziana Bagatella) ai danni di Franco (Peppe Zarbo).

Martedì 4 febbraio: Andrea affronta Arianna

Nella seconda puntata settimanale di Un posto al sole sì assisterà al duro scontro tra Andrea e Arianna, l'uomo rientrato da Londra dovrà chiarire una volta per tutte la sua posizione con la moglie.

Leonardo (Erik Tonelli) e Serena trascorreranno assieme alcuni momenti spensierati nel bed and breakfast della donna, nel frattempo Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) deciderà di affrontare la Cirillo per parlarle in segreto del periodo di sofferenza che sta attraversando Filippo. Nonostante sia costretta a frequentarlo per lavoro, Marina Giordano (Nina Soldano) cercherà di evitare Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti) ma tale situazione sarà veramente difficile da sostenere.

Mercoledì 5 febbraio: Leonardo vicino a Serena

In questo episodio di Un posto al sole si noterà quanto Leonardo tenga a Serena, l'uomo sarà pronto a tutto pur di poter stare accanto alla Cirillo, mettendo in seria crisi il suo matrimonio. Franco e Angela potranno finalmente vedere Bianca felice di andare a scuola, mentre sull'altro versante la maestra Gagliardi rivelerà un lato sorprendentemente fragile del suo animo. Nel frattempo Ornella (Marina Giulia Cavalli) cercherà in tutti i modi di evitare che Giulia (Marina Tagliaferri) possa commettere un nuovo errore con Marcello (Fabio Cocifoglia).

Giovedì 6 febbraio: la preoccupazione di Ornella

Ornella verrà a conoscenza di un'inquietante dettaglio da Renato (Marzio Honorato), che la metterà ancora più in allarme sulla situazione pericolosa in cui è coinvolta Giulia, e cercherà in tutti i modi di mettere l'amica in guardia dal truffatore. Nel frattempo il ritorno di Andrea a Napoli rovinerà i progetti che Samuel (Samuele Cavallo) aveva fatto con Arianna.

Venerdì 7 febbraio: Niko e Angela aiutano Giulia

Durante una conferenza stampa organizzata per presentare Fabrizio, Marina verrà messa profondamente in crisi dalle insistenti domande di un giornalista.

Niko (Luca Turco) e Angela (Claudia Ruffo), informati della drammatica situazione da Ornella, cercheranno di convincere la madre che Marcello è un truffatore, tuttavia Giulia sembrerà intenzionata a non ascoltarli e a versare nuovamente del danaro sul conto del losco individuo,