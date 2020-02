Sono giunte le anticipazioni delle puntate della soap Un posto al sole che a andranno in onda dal 10 al 14 febbraio 2020 su Rai 3. Si festeggerà inoltre al Caffè Vulcano San Valentino, la festa degli innamorati che si rivelerà molto movimentata. Ecco allora tutto ciò che succederà ai protagonisti di Palazzo Palladini e non solo.

Un San Valentino a sorpresa

Le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate dal 10 al 14 febbraio 2020 ci raccontano che Arianna dovrà organizzare il San Valentino al Caffè Vulcano.

La donna, però, non ne sarà felice a causa della lontananza di Andrea e proprio per questo inizierà a vedere tale festa come ipocrita e consumistica. Per la serata degli innamorati, quindi, deciderà di restare a casa per stare lontana dalle smancerie dei clienti.

Arriverà quindi il fatidico giorno ma Fausto si sentirà male: avrà infatti un terribile mal di pancia e non sarà il solo. Staranno male anche Silvia ed Alex. per cui Arianna non avrà dubbi e darà la colpa alla salsa preparata da Samuel, usata per farcire i tramezzini mangiati dallo staff.

Il Vulcano, quindi, resterà senza personale e per questo Arianna sarà costretta a recarsi a lavoro per gestire la serata. La sfortuna però non finirà. Un blackout nel quartiere, infatti, lascerà il locale al buio ma, a sorpresa, sarà proprio Samuel a risolvere la situazione per il meglio. La Landi resterà talmente colpita che, prima di andare a casa, dopo averlo salutato, tornerà sui suoi passi e lo bacerà.

Spoiler Upas 10-14 febbraio

Gli spoiler dal 10 al 14 febbraio di Upas, la soap partenopea che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45 circa, ci raccontano che Giulia scoprirà la falsità di Marcello e si rammaricherà per l'ennesima delusione. Si rifugerà, però, nell'affetto di familiari e di amici. Vittorio, intanto, continuerà a sentirsi intrappolato a vivere in casa con il padre, Mariella ed il fratellino per cui mediterà di andare a vivere insieme a Patrizio.

Arianna ed Andrea, invece, saranno convocati dal Tribunale dei Minori per la questione legata all'adozione. Proprio per questo la donna cercherà in tutti i modi di rintracciare il Pergolesi.

Le anticipazioni ci raccontano inoltre che Nicotera tornerà a Napoli per contrastare l'ascesa di un clan camorristico. L'uomo inizierà infatti ad indagare su un boss molto pericoloso. Marina, invece, cercherà do trovare per i Cantieri un amministratore delegato che piaccia a tutti mentre Nunzia sarà arrabbiatissima con Alberto Palladini per aver gettato la povera Clara in uno stato di completa prostrazione.

La donna deciderà quindi di vendicarsi chiedendo aiuto ad una sua vecchia conoscenza.