Nella puntata di sabato 1° febbraio 2020 di Verissimo, programma pomeridiano condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, J-Ax ha parlato dei suoi successi e del suo rapporto con Fedez. Quest'ultimo argomento è sempre stato al centro di tante curiosità e polemiche da parte dei fan, che hanno fatto fatica ad accettare l'improvvisa rottura tra i due rapper milanesi.

Proprio ieri, J-Ax ha voluto raccontare in diretta televisiva i suoi ricordi legati alle collaborazioni artistiche e all'amicizia con Federico Lucia, in arte Fedez.

Le dichiarazioni di J-Ax sul rapporto con Fedez

Alessandro Aleotti, in arte J-Ax, intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, ha raccontato di come finiscono i rapporti d'amicizia, tra cui quello con il collega Fedez: "Come quando finisce una storia d'amore. Ho preferito non parlare male di nessuno".

Poi il rapper milanese ha aggiunto: "Con Fedez abbiamo fatto un pezzo di storia della musica italiana. Abbiamo fatto delle grandi cose. Guarderò sempre con piacere e affetto quel periodo. Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto".

Con tali dichiarazioni, l'artista ha voluto mettere in chiaro la situazione con Fedez, spiegando che non esiste alcun tipo di rancore, ma soltanto una grande stima che va oltre la rottura. A quanto pare, quindi, le polemiche sui due artisti milanesi sembrano ormai un ricordo.

Attualmente, J-Ax è concentrato sulla sua carriera da solista e ha appena realizzato il suo ultimo lavoro, ReAle.

J-Ax parla del suo ultimo album intitolato ReAle

Nella puntata di sabato 1° febbraio di Verissimo, J-Ax ha presentato il suo ultimo album intitolato ReAle, che in pochi giorni ha raggiunto numerosi successi arrivando ad essere il primo tra i dischi più venduti in Italia. A darne la notizia, è stato proprio l'artista, che ha ringraziato i suoi fan e i suoi collaboratori in un lungo post su Instagram, accompagnato da un suo scatto di quando era ragazzino: "ReAle è il primo disco più venduto in Italia.

La verità è che mi sento ancora quel campione di inadeguatezza che vedete nella foto e mi aspetto sempre il peggio, specialmente quando tutti mi considerano 'arrivato'."

Poi il rapper ha concluso il suo post scrivendo che il suo successo è dovuto anche alla stima e all'amore dei suoi fan: "Mi avete dimostrato un'altra volta il vostro supporto e prometto che in cambio ci metterò sempre più 'sangue' ".

Insomma, J-Ax ha sempre dimostrato di essere una persona molto umile nonostante la sua florida e fortunata carriera nel mondo della musica.

Il rapper J-Ax parla del figlio

Nel corso dell'intervista di oggi di Verissimo, J-Ax ha parlato della sua vita privata da padre del piccolo Nicolas, di quasi tre anni: "Quando sono a casa sono io che porto il bambino all'asilo, la sera gli faccio il bagnetto.

E' un privilegio che il successo non ti può dare".

A quanto pare, Nicolas è un bambino davvero molto fortunato ad avere un papà presente e affettuoso come J-Ax, che sicuramente potrebbe essere un ottimo esempio per tutti gli uomini desiderosi di mettere su famiglia.