J-Ax ha risposto per la prima volte alle recenti accuse mosse da Fedez nei suoi confronti. Lo ha fatto durante la conferenza stampa di presentazione di 'ReAle', il suo nuovo album, arricchito dalle collaborazioni di tantissimi pesi massimi del music business italiano, rilasciando diverse dichiarazioni poi rilanciate da giornali e magazine di vario genere.

Le accuse di Fedez a J-Ax e Rovazzi: omissioni e bugie

È passato più di un mese dall'ormai celebre 'confessione' di Fedez a Peter Gomez, i cui primi 20 minuti sono stati costituiti da un vero e proprio monologo in cui il compagno di Chiara Ferragni si è dilungato nel raccontare la sua versione dei fatti, relativamente ai motivi della separazione con gli ex soci ed amici J-Ax e Fabio Rovazzi.

Dalla versione di Fedez, come è ormai noto, J-Ax e Rovazzi non escono sicuramente bene: entrambi vengono descritti come persone che hanno sostanzialmente tramato alle spalle dell'ex giudice di X Factor mentre quest'ultimo era lontano dall'Italia e stava attraversando un periodo difficile; entrambi vengono inoltre ripetutamente accusati di avergli mentito – J-Ax viene addirittura accusato di aver giurato il falso su suo figlio – in maniera palese, di averlo quindi tradito, sul piano umano ancor prima che professionale.

Tuttavia, né Rovazzi né J-Ax, almeno fino ad ora, avevano voluto replicare.

J-Ax e la prima vera e propria replica a Fedez: 'Basta chiedere in giro per sapere come sono andate le cose'

Negli ultimi giorni il rapper, imprenditore e cantante milanese non è riuscito però sottrarsi alle domande, pur puntualizzando di "non volerne parlare" ha di fatto replicato, almeno in parte, all'ex amico e socio in affari.

"Io non mi sento affatto un traditore – ha spiegato J-Ax – e comunque su quella storia in particolare (le presunte bugie prima del concerto di San Siro, ndr) non replicherò mai, voglio che si parli di me per la mia musica. In ogni caso la cosa mi è scivolata addosso, quindi adesso non ho nulla da dire, anzi, tanto meglio se mi fate passare per il cattivo! [...] comunque basta chiedere in giro per sapere come sono andate le cose".

J-Ax ha poi spiegato di aver raccontato il periodo post separazione con Fedez nel brano 'Quando piove diluvia', presente nel suo ultimo album, queste le sue parole: 'Il pezzo racconta di quello che mi è accaduto dopo la separazione da Fedez. Io convivo da sempre con grandi paure, non conta quanto è stata lunga e fortunata la tua carriera, potresti sempre e comunque perdere tutto, per un errore, per un incidente, può bastare un istante. Anzi, nel mio caso le paure aumentano in maniera proporzionale al successo: più successo, più paura".