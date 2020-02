Storia esilarante ed epilogo a sorpresa per Giuseppe da Monreale che aveva contattato C'è Posta per te per incontrare una 'vecchia' fiamma di gioventù. Il novantunenne ha raccontato che era molto legato alla moglie e di essere rimasto vedovo nel 2016. Successivamente, attraverso un conoscente, l'uomo ha ricevuto i saluti di Giovanna Di Stefano, una donna originaria di Trapani che aveva conosciuto 70 anni fa. Da quel momento si è riacceso l'interesse per l'ex spasimante che ha iniziato a sentire telefonicamente.

L'ottantenne avrebbe poi riferito a Giuseppe di essersi separata dal marito. Da qui la richiesta di incontrarsi dopo tanto tempo.

Da quel momento Giovanna ha iniziato a chiudere bruscamente le conversazioni fino a non rispondere al telefono. "L'ultima volta le ho detto: 'ti porto da Maria'" - ha spiegato l'anziano in trasmissione. Promessa mantenuta con l'uomo che ha chiesto aiuto alla De Filippi per incontrare la tredicenne che gli aveva fatto battere il cuore quando aveva 21 anni. Tre le donne individuate dalla redazione, tra Palermo e Trapani, registrate all'anagrafe con il nome Giovanna Di Stefano.

Le prime due non hanno convinto Giuseppe mentre l'ultima, che ha riferito di abitare in via Cofano, ha prima smentito di conoscere il simpatico novantunenne e poi ha incontrato l'uomo dietro le quinte ed ha ammesso di aver detto una bugia. "Sono dispiaciuta per aver mentito alla signora Maria. Sono sposata, non mi chiamare più".

Giuseppe a C'è posta per te per rintracciare una donna conosciuta 70 anni fa

Giuseppe sperava di poter riabbracciare Giovanna nello studio di C'è posta per te. L'uomo ha riferito di averla conosciuta settanta anni fa quando aveva tredici anni. Inoltre ha precisato che tra di loro non c'è stato niente in quanto all'epoca era "proibito" anche avere un "semplice pensiero".

L'unico momento intimo era quando ballavano insieme il tango della gelosia. "Lei pendeva dalle mie labbra" - ha sottolineato il siciliano originario di Monreale. Dopo la morte della moglie il novantunenne è tornato in contatto con la Di Stefano e confidava anche di raggiungerla a Trapani per incontrarla. "Mi ha detto che è separata". Da quel momento la donna ha cambiato atteggiamento fino ad interrompere bruscamente le conversazioni.

Da qui la decisione di 'convocarla' negli studi del people show di Canale 5. A questo punto Maria De Filippi ha riferito che la redazione ha rintracciato tre signore che si chiamano Giovanna Di Stefano.

Giuseppe ha precisato più volte di non essere cambiato molto rispetto a quando era più giovane mostrando anche una foto: "Me lo dicono tutti che sono sempre uguale". L'anziano ha subito liquidato la prima 'convocata' in studio. "Non è lei, viene da Palermo e l'età non corrisponde".

Che entri la terza! Sarà lei la Giovanna che Giuseppe sta cercando? #CePostaPerTe pic.twitter.com/7Ycr5yTuOl — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 1, 2020

Giovanna incontra il novantunenne dopo aver mentito in studio: 'Non volevo dirlo davanti a tutti'

Neanche la successiva Giovanna Di Stefano ha convinto Giuseppe.

Quest'ultima, originaria di Trapani, ha però riferito di conoscere una signora che si chiama come lei e che vive in via Cofano. Gli indizi forniti dalla donna sembravano corrispondere a quelli forniti dall'uomo per rintracciare la vecchia fiamma del novantunenne. Una volta in studio l'ottantenne ha riferito di non conoscere l'uomo ed ha iniziato a far confusione sui nomi del padre e del fratello. Inoltre la donna ha precisato di essere sposata mentre Giuseppe sosteneva che al telefono le aveva riferito che era separata. Nonostante le perplessità Maria De Filippi non ha potuto far altro che chiudere la busta ed archiviare la vicenda.

Il colpo di scena è maturato dietro le quinte quando la Di Stefano ha incontrato il siciliano in un salottino. Qui ha ammesso di aver mentito e di sentirsi male per non aver detto la verità alla conduttrice televisiva. "Non volevo dirlo davanti a tutti, sono sposata" - ha precisato Giovanna che ha aggiunto di averlo raggiunto per salutarlo e chiarire che sarebbe stata l'ultima volta che si sarebbero visti: "Io ho la mia vita". La storia ha fatto il giro del web, dividendo i fan di C'è posta per te. Ora in molti sperano di ritrovare Giuseppe negli studi di Uomini e Donne.