Si preannuncia avvincente la nuova puntata del talk show Verissimo, in programmazione su Canale 5 domani sabato 22 febbraio 2020 a partire dalle ore 16:00. Tra i tanti ospiti, la conduttrice Silvia Toffanin intervisterà anche il familiare di un concorrente della quarta edizione del GF Vip. Si tratta di Massimo Ciavarro, che avrà modo di esprimere il proprio parere sulla liaison nata tra suo figlio Paolo e Clizia Incorvaia tra le mura della casa di Cinecittà. Ai microfoni della nota trasmissione, l’attore confiderà di avere paura di non ritrovare più lo stesso Paolo quando terminerà la sua esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

Massimo Ciavarro su Clizia: ‘Paolo l’ha messa in un piedistallo’

Nella giornata di domani sabato 22 febbraio 2020, nel programma Verissimo, oltre alla presenza di Serena Enardu, l’ultima eliminata del GF Vip 4, sarà intervistato anche Massimo Ciavarro. Si tratta del padre di Paolo, e noto attore, che lo scorso lunedì ha fatto il suo ingresso nella casa di Cinecittà proprio per riabbracciare il figlio. Grazie alle anticipazioni diffuse da Mediaset è possibile sapere in anteprima, che l’ex marito di Eleonora Giorgi ha ammesso a Silvia Toffanin di essere turbato per la situazione che sta vivendo nella casa il suo primogenito.

Per iniziare l’attore romano molto amato dalle donne, ai microfoni della nota trasmissione farà sapere al pubblico di essere intimorito dal meccanismo del reality condotto da Alfonso Signorini, e di come possa influire in moto negativo sulla psicologia del figlio. Queste saranno le parole pronunciate da Ciavarro, in riferimento al rapporto che il suo erede ha instaurato con la modella Clizia Incorvaia: “Paolo è molto coinvolto in questa storia.

Lui sta facendo la sua vita, sta portando avanti questa cosa come un corteggiamento d’altri tempi. Ha messo Clizia su un piedistallo e trovo molto bello che la gente possa appassionarsi a questa relazione normale”.

L’ex marito di Eleonora Giorgi confessa a Verissimo di essere preoccupato per il figlio

Ad un certo punto, Massimo oltre ad affermare che l’ex moglie di Francesco Sarcina è una ragazza molto carina, tornerà ad esternare le sue preoccupazioni.

Ebbene sì, il 62enne ribadirà di avere un certo timore per via del percorso che sta facendo suo figlio al GF Vip, affermando di averlo visto diverso, e di avere paura di trovare un’altra persona perché crede che lì dentro si possa cambiare psicologicamente. Per finire la conduttrice, chiederà al suo ospite cosa ne pensa dell’incursione dell’ex moglie Eleonora Giorgi, al reality prodotto da Endemol Shine Italy. L’attore sempre nel salotto del talk show, dichiarerà di considerare la madre di Paolo un ciclone che ha bisogno di tempo, e che in queste situazioni così estemporanee non ha avuto la possibilità di spiegare bene il suo ragionamento.